Gianluigi Donnarumma : 6

Préféré à Keylor Navas, il n’a pas passé une soirée si tranquille même s’il a le don de tout rendre plus simple. Bon dans l’anticipation (11e, 62e), il s’est surtout signalé par des parades décisives (23e, 36e, 53e) qui ont rappelé que son envergure était son meilleur argument face aux attaquants. Sous la pluie, il a cependant connu du déchet balle au pied (22e, 41e) et ne peut empêcher la réduction du score (68e).

En bref : Avec le PSG, il répond toujours présent

Achraf Hakimi : 5

Il a montré beaucoup d’abnégation au moment de défendre même si Lang a parfois fait peser une menace réelle. Parfois trop aspiré vers l’avant (51e), il a pourtant échoué à se montrer décisif dans un match pourtant taillé pour ses qualités. Mais ses appels dans le vide ont aussi parfois ouvert la porte dans l’axe à d’autres.

En bref : Presque discret.

Marquinhos : 6

Un match tranquille qui n’aura été perturbé que par ses réprimandes logiques envers ses milieux sur le but belge (68e). Juste, serein et jamais pris en défaut, il risque cependant de regretter ce nouveau but encaissé.

En bref : RAS comme défenseur, du travail comme capitaine.

Abdou Diallo : 6,5

Il avait un sacré morceau à gérer avec De Ketelaere sur ses côtes mais il l’a remporté par son intelligence de placement et sa science du jeu. Rarement titulaire cette saison, il a rappelé que son poste est défenseur central au départ avec des sorties propres et des duels souvent remportés.

En bref : Un recours qui n’a pas fait tâche.

Nuno Mendes : 5,5

Son sens de la projection et son envie d’aller au bout de ses idées ont permis à Paris d’ouvrir le score rapidement et se mettre à l’abri d’un scénario plus compliqué (2e). Ses jambes de feu rattrapent bien des situations (28e) mais c’est encore de son côté que sont venues les principales attaques adverses en première période.

En bref : Pas encore une assurance tout risque même s’il prend de l’épaisseur

Remplacé par Thilo Kehrer (49e) qui n’a pas dégagé une sérénité olympienne…

Georginio Wijnaldum : 5,5

Aligné comme relayeur droit, il a pu s’en donner à cœur joie dans ses projections grâce au positionnement de Di Maria devant lui. C’est d’ailleurs sur l’une de celle-ci qu’il obtient sa plus belle chance (4e). Défensivement, il n’a pas compté ses efforts et apparaît comme une option crédible en tant que relayeur si Verratti se stabilise comme sentinelle. Un peu court cependant au moment de conclure après un bon rush (28e).

En bref : Intéressant mais pas suffisant décisif ou influent.

Marco Verratti : 6

Placé en tant que sentinelle, il a démarré très fort pour harceler Bruges et mettre Paris dans le bon sens. Sa première période pleine d’activité est à souligner. Son coup de barre physique en seconde période aussi. Plus loin du porteur, il a laissé Bruges reprendre le dessus et a parfois forcé sa nature, en tricotant trop et en mettant Gueye en péril sur la réduction du score belge (68e). Sa relation technique avec Messi monte en puissance.

En bref : S’il pouvait garder son intensité sur 90 minutes….

Remplacé par Junior Dina Edimbe (83e).

Idrissa Gueye : 5,5

Un match inégal. Excellent dans la couverture, il a encore brillé par sa faculté à presser comme sur l’action amenant le premier but (1er). Mais il a parfois été trop attentiste avec la balle (23e) et sa perte de balle amène la réduction du score belge (68e). Offensivement, sa tentative de bicyclette a réchauffé le Parc (16e).

En bref : Grosse activité mais une perte de balle qui fait tâche

Remplacé par Ander Herrera (71e).

Angel Di Maria : 6,5

Un match ô combien intéressant et prometteur pour la suite. Très proche des milieux libérant des espaces pour Hakimi et Wijnaldum, Di Maria a régalé les siens de caviars (4e) comme sur le deuxième but de Mbappé (8e). Sa précision est un vrai atout dans ces matches et son travail défensif est à souligner. Son déchet face au but (12e, 65e) est à contrebalancer avec tout le reste.

En bref : Positionnement hybride mais apport très net.

Remplacé par Leandro Paredes (71e) qui a été dans le ton techniquement.

Lionel Messi : 8

Utilisé comme électron libre, il a mis du temps à rentrer dans son match malgré quelques bonnes inspirations (12e). Pendant un temps, on a cru que la malédiction était réelle avec des tentatives contrées, ratées ou arrêtées (32e, 33e). C’est finalement sur sa "spéciale", un enroulé du gauche magnifique, qu’il a fait surgir la clameur du Parc, aussi soulagé que lui par ce but (38e). La suite fut un régal, à l’image de son caviar pour Mbappé (44e) ou Di Maria (65e). Il s’est offert le doublé sur penalty (78e). L’occasion d’enfin démarrer du bon pied son aventure parisienne.

En bref : Petit à petit…

Kylian Mbappé : 9

Dès son échauffement, on l’a senti en mission. Ça n’a pas tardé à se matérialiser. Sur son premier ballon, il lance Nuno Mendes puis avant d’ouvrir le score de façon clinique avec l’aide du poteau (2e). La suite fut du même acabit. Très en jambes, très altruiste et toujours impressionnant avec ses appels éclairs, il s’est offert le doublé sur une merveille de reprise en pleine course (8e). Toujours inspiré, il s’est mis au service du collectif et a mis un point d’honneur à faire marquer Messi (31e). C’est son coup de rein délicieux et son service parfait qui déclenchent le bijou du soir de l’Argentin (38e). Il rate le triplé (44e, 73e) mais c’est vraiment pour chercher la petite bête tant il aura été deux crans au-dessus ce mardi.

En bref : Le boss du PSG.

Remplacé par Mauro Icardi (83e) qui rate la balle sur la dernière action du match (90e).

