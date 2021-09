Lille, si près, si loin. Pour son retour dans la plus prestigieuse des compétitions, le LOSC a sans doute signé son plus beau match de sa saison démarrée poussivement. Hélas, leur bonne prestation n’a pas suffi pour prendre le meilleur sur Wolfsburg, qui n’a pas du tout existé après la pause et a fini à dix (0-0). Les regrets sont clairement pour les Lillois, qui ont autant affiché un visage séduisant qu’ils ont eu du mal à cadrer une frappe ce mardi soir (3 seulement, en 16 tentatives). En espérant que ces deux points perdus n’auront pas un impact considérable pour la suite de la compétition.

On n’attendait pas Lille, déjà deux défaites au compteur, à ce niveau. On n’attendait encore moins Wolfsburg, pourtant leader de Bundesliga avec son sans-faute, à ce niveau. Mais, à l’arrivée, le rapport de force a bel et bien tourné à l’avantage des hommes de Jocelyn Gourvennec, après dix premières minutes timides et un round d’observation. Il faut avouer que les Allemands ont d’abord eu la possession sans en faire grand-chose, avec une statistique qui en dit long sur le manque de mordant des Loups : en première période, ils n’ont pas tiré une seule fois.

Dès lors, les Lillois sont peu à peu montés en puissance, avec des joueurs prêts à s’arracher pour créer le danger, à l’image de Burak Yilmaz, bien sûr, mais aussi d’Angel Gomes. Ce dernier croyait d’ailleurs être à l’origine de l’ouverture du score, grattant un ballon le long de la ligne de touche pour renverser à destination de Jonathan Ikoné, auteur d’une déviation de la tête pour David, l’autre Jonathan (48e). Hélas, le VAR a invalidé le but, voyant que le ballon sorti, il est vrai, pour quelques centimètres. Quelques centimètres, c’est aussi ce qu’il a manqués à Amadou Onana pour obtenir un penalty (90e+6). Là encore, c’est le VAR qui a douché les espoirs lillois.

