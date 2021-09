Il n’y avait plus beaucoup de doutes. Il n’y en a désormais plus aucun : Lionel Messi est bien titulaire avec le PSG ce mardi face à Manchester City (21h). L’Argentin, sorti par précaution contre l’OL après des douleurs à l’adducteur et au genou, avait fixé le choc du groupe A comme deadline de retour. C’est chose faite. Pour la troisième fois de la saison, il est évidemment associé à Kylian Mbappé et Neymar dans ce match déjà capital

Autre grand retour : celui de Marco Verratti. Absent depuis le début du mois de septembre, l’Italien retrouve le milieu de terrain aux côtés d’Idrissa Gueye et Ander Herrera. Pour Gianluigi Donnarumma, en revanche, c’est une grande première. L’Italien a été préféré à un Keylor Navas pourtant irréprochable sur ses dernières sorties et fera donc ses grands débuts dans la plus grande compétition européenne. Pour le reste, Achraf Hakimi est bien titulaire dans le couloir droit tandis que Nuno Mendes a été préféré par Mauricio Pochettino à Abdou Diallo.

Côté citizen, Pep Guardiola n’a pas tenté de coup de Trafalgar. C’est dans son 4-3-3 traditionnel que City se présentera sur la pelouse du Parc des Princes. Devant, Riyad Mahrez, pas toujours titulaire indiscutable en championnat, est bien présent tout comme Jack Grealish. A priori, c’est Raheem Sterling qui devrait occuper l’axe dans un rôle de faux numéro 9. Mais avec le coach catalan, il faut s’attendre à tout.

La compo du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Verratti, Gueye, Herrera - Messi, Mbappé, Neymar

La compo de Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - B.Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Grealish

