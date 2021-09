On va finir par l'appeler "l'Atletico Time". Sur la pelouse de l'AC Milan, les joueurs de Diego Simeone, menés depuis la 20e minute mais en supériorité numérique pendant plus d'une heure, ont renversé la tendance dans les derniers instants de la partie, mardi soir, grâce au premier but d'Antoine Griezmann et à un pénalty controversé de Luis Suarez sept minutes après la fin du temps règlementaire. Les Milanais peuvent avoir des regrets : ils sont derniers du Groupe B après cette nouvelle défaite frustrante, la deuxième en autant de rencontres de Ligue des Champions.

Les joueurs de Stefano Pioli étaient pourtant avertis : cette saison, l'équipe madrilène n'est jamais plus dangereuse que dans les dernières minutes d'une rencontre. Le théorème a été confirmé trois fois en Liga et vient de trouver un équivalent européen. Cette fois-ci, pour sauver les Madrilènes, il a fallu un grand Antoine Griezmann. Laissé sur le banc par El Cholo, le champion du monde est entré à l'heure de jeu, avant de trouver les filets sur une merveilleuse reprise de volée, qui laissait Mike Maignan pantois (1-1, 84e).

De quoi interrompre les sifflets des supporters colchoneros à son encontre ? Ce but ne sera peut-être pas suffisant, pour le moment, même si l'euphorie de ces derniers durera toute la nuit. Ils n'ont pas reconnu leurs joueurs en début de match, amorphes, bousculés par l'AC Milan et les tifosi de San Siro, qui retrouvaient les grandes soirées européennes pour la première fois depuis la saison 2013/2014. Sept ans que les Milanais n'avaient plus remporté un match de Ligue des Champions à domicile, depuis la réception du Celtic Glasgow.

Diego Simeone a joué son va-tout offensif

Alors quand Rafael Leao a ouvert le score d'une frappe placée (1-0, 20e), c'est toute une arène qui s'est mise à y croire. Les Rossoneri étaient récompensés de leur excellente entame, mais ont très vite déchanté lorsque l'arbitre a montré un second carton jaune à Franck Kessié, expulsé prématurément pour deux fautes évitables (29e). Stefano Pioli remodelait son équipe, Sandro Tonali apparaissait sur la pelouse pour un dispositif tactique en 4-4-1, mais la possession était toujours italienne. Leao fut même à deux doigts de transformer un splendide retourné acrobatique qui a heurté la barre transversale avant que l'arbitre de touche ne lève son drapeau (38e).

Il fallait attendre le coaching payant de Diego Simeone à la pause pour voir l'autre visage de l'Atletico de Madrid. Avec la sortie de Geoffrey Kondogbia (66e), les Madrilènes se privaient de leur seule sentinelle. Conséquence, forcément, Mike Maignan enchaînait les parades sur Thomas Lemar et Joao Felix (77e, 90e+2, 90e+3). Mais la maison milanaise a cédé sur un ultime coup de semonce des Colchoneros.

Pierre Kalulu était sanctionné d'une faute de main, qui était peut-être celle, d'abord, de Lemar. Le VAR a confirmé la crainte des tifosi : pénalty, Luis Suarez, tir au centre, but, match perdu. L'Uruguayen a inscrit son premier but à l'extérieur en Ligue des Champions après six ans d'abstinence. Diego Simeone, ancien Intériste, pouvait chambrer le public rival : l'AC Milan venait de subir un braquage à l'italienne. La victoire européenne à San Siro attendra, ses premiers points dans le Groupe B aussi. Les Milanais sont bons derniers, même après la cuisante défaite de Porto face à Liverpool (1-5).

