Il faut désormais confirmer. Vainqueurs (2-0) en déplacement de leur match aller, Monaco et Benfica sont en position de force avant leur match retour, mardi au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, au contraire de l'Olympiakos. Sur le Rocher, les joueurs de Niko Kovac devront confirmer leur succès de la semaine précédente contre le Sparta Prague. Mais les Monégasques ont entre-temps subi un coup d'arrêt en championnat, en concédant un match nul vendredi face à Nantes (1-1). S'ils passent l'obstacle tchèque, ils affronteront Genk ou plus probablement le Shakhtar Donetsk, vainqueur 2-1 à l'aller en Belgique.

Benfica a mieux entamé son championnat que Monaco (victoire 2-1 à Moreirense samedi) et recevra le Spartak Moscou fort de son succès en Russie. Pour l'Olympiakos et son meneur de jeu français Mathieu Valbuena, la tâche s'annonce plus délicate après le match nul concédé à domicile (1-1), contre les Bulgares de Ludogorets. Les Glasgow Rangers, entraînés par l'ancienne star de Liverpool Steven Gerrard, sont aussi en danger : à l'aller en Suède, Malmö les avait surpris 2-1.

3e tour de C1

(19h) FC Sheriff (MOL) - Etoile rouge de Belgrade (SER) (Aller: 1-1)

Slavia Prague (RTC)- Ferencváros (HON) (0-2)

(19h) Shakhtar Donetsk (UKR) - Genk (BEL) (2-1)

(20h) Ludogorets (BUL) - Olympiakos (GRE) (1-1)

Midtjylland (DAN) - PSV Eindhoven (P-B) (0-3)

Monaco (FRA) - Sparta Prague (RTC) (2-0)

(20h) Young Boys (SUI) - CFR Cluj (ROM) (1-1)

(21h) Legia Varsovie (POL) - Dinamo Zagreb (CRO) (1-1)

Glasgow Rangers (SCO) - Malmö (SUE) (1-2)

Benfica (POR) - Spartak Moscou (RUS) (2-0)

