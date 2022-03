L'Atlético a tenu et réussi son coup. Les Colchoneros se sont imposés sur la plus petite des marges face à Manchester United en huitième de finale retour de Ligue des champions, mardi (0-1). Un but de Renan Lodi (41e) et une énorme solidarité défensive permettent aux joueurs de Diego Simeone de venir à bout de Mancuniens dominateurs mais impuissants et de filer en quart de finale après le match nul de l'aller (1-1).

Entreprenant mais inefficace lors de la première manche, l'Atlético est revenu à ses fondamentaux sur la pelouse d'Old Trafford. Volontaires et dynamiques devant leurs supporters, les Mancuniens, de leur côté, ont vite pris l'ascendant dans le sillage d'un Cristiano Ronaldo tout de suite en vue. Face à des Madrilènes regroupés dans leur moitié de terrain, le Portugais a bien combiné avec son compatriote Bruno Fernandes sur la droite et Anthony Elanga a été servi idéalement aux six mètres. Le jeune Suédois a pourtant envoyé sa reprise dans la course à bout portant sur le front de Jan Oblak qui a pu détourner miraculeusement (13e).

Griezmann décisif

L'Atlético a tout de même montré du répondant avec Rodrigo De Paul dont la belle frappe croisée de 25 mètres sur la droite a obligé David De Gea à s'envoler devant sa lucarne (16e). Si les Red Devils sont repartis à l'attaque avec un Fred inspiré et notamment auteur d'un sublime petit pont en talonnade dans la zone de vérité (20e), ils ont aussi buté sur un bloc adverse compact. Les Madrilènes se sont montrés rugueux dans les duels à l'image de Reinildo qui n'est pas passé loin de commettre une faute sur Bruno Fernandes dans sa surface (21e).

Les Mancuniens ont aussi réclamé une faute de l'ancien Lillois après une intervention hargneuse mais correcte sur Elanga (40e). Dans la foulée de cette récupération, les Colchoneros ont bien fait tourner le ballon et Joao Felix a talonné vers Antoine Griezmann pour un centre à droite de la surface mancunienne. Seul au second poteau, Lodi a pu placer sa tête piquée au fond des filets pour ouvrir le score et son compteur en C1 cette saison (0-1, 41e).

CR7 totalement inoffensif

Manchester United a tenté de réagir au plus vite mais l'impeccable Oblak a repoussé la frappe axiale de 20 mètres signée Fernandes (45e+2). A la reprise, Elanga a pu débouler à droite de la zone de vérité après une talonnade du meneur de jeu portugais avant de mal ajuster son centre-tir (46e). Rarement capable de faire des différences en percussion face à une défense repliée, Jadon Sancho, lui, a pu placer une lourde volée au second sur un centre de Diogo Dalot venu de la droite sans parvenir à trouver le cadre (59e). Regroupés en défense, les visiteurs ont aussi placé un bon contre mais Felix s'est retrouvé un peu court sur un bon centre de Lodi (62e) et José Maria Gimenez a placé sa tête au-dessus de la cible sur le corner suivant (63e).

Ralf Rangnick a pris les choses en mains en lançant notamment Paul Pogba et Marcus Rashford (67e) puis Edinson Cavani (76e). Son équipe n'a pourtant jamais réussi à trouver la solution. Sur un coup franc venu de la droite, Raphaël Varane a bien placé une excellente tête au point de penalty mais Oblak est resté impérial pour détourner et même bloquer ensuite le ciseau de Cristiano Ronaldo qui était en fait hors-jeu (77e). L'avant-centre avait souvent fait des misères à l'Atlético ces dernières années. Il s'est montré dans ce match mais, parfaitement pris par l'arrière-garde adverse, n'a finalement pas réussi à décocher le moindre tir. Cela ne lui était plus arrivé en Ligue champions depuis onze ans. Le parcours européen de CR7 et Manchester United s'arrête sur cette fausse note. Celui de l'Atlético continue grâce à de vieilles recettes et un soupçon de talent supplémentaire.

