On attendait une réaction du Bayern Munich après le nul presque chanceux du match aller contre le RB Salzbourg (1-1) et le club allemand a répondu présent. Enfin, il a fait bien plus en tuant tout suspense à ce 8e de finale retour de Ligue des Champions en l'espace de 23 minutes. Le temps qu'il a fallu à Robert Lewandowski pour mettre fin à une disette de trois matches et s'offrir le triplé le plus rapide de l'histoire de la C1 après un coup d'envoi. Evoluant de nouveau comme un véritable rouleau compresseur, le Bayern Munich n'a pas manqué son rendez-vous avec une vraie démonstration à l'Allianz Arena (7-1) et verra bien les quarts de finale.

Ad

Cette rencontre n'a finalement été qu'une juste mise au point de la part des Bavarois. On a dit qu'ils étaient en difficulté depuis des semaines, dans le doute, qu'on en a presque espéré voir Salzbourg faire le gros coup. Mais, c'est oublier que l'expérience de ces matches est bien du côté allemand. Les hommes de Julian Nagelsmann avaient déjà goûté à pareil scénario il y a quelques années en étant accrochés à l'aller par Porto ou le Shakhtar avant que le retour ne finisse en boucherie (7-0 et 6-1).

Ligue des champions Pas d'inquiétude malgré un nul à l'aller : le Bayern sait gérer IL Y A UN JOUR

Lewandowski un peu plus dans l'histoire

En 2022, la sanction a été la même et le club autrichien n'a rien fait pour arranger ses affaires. Conscient que le Bayern avait à cœur de remettre les pendules à l'heure dans ce match retour, le RB Salzbourg a donné le bâton pour se faire battre avec comme martyre Maximilian Wober. Le défenseur central a coulé les espoirs de ses coéquipiers avec deux penalties concédés bêtement et que Lewandowski s'est fait un malin plaisir de convertir.

Au moment du premier but bavarois, le soulagement s'est lu sur le visage de Nagelsmann et l'Allemand a eu de quoi se sentir plus léger. Car, si le score final a été une orgie de buts comme le laisse envisager chaque déplacement du club autrichien en Allemagne (3,6 buts en moyenne), le scénario aurait pu être tout autre sans Kingsley Coman. Buteur héroïque à la fin du match aller, le piston français l'a été très rapidement, mardi soir, en contrant du bout du pied une frappe de Capalo qui prenait le chemin du but (2e). Certainement un tournant dans ce match, promis à une belle opposition de style pendant dix minutes avant de tourner à la démonstration bavaroise.

Le Bayern a déroulé pour aller en quart. Crédit: Getty Images

Nagelsmann a pu faire tourner

A 4-0 à la pause après un but de Gnabry sur une offrande de l'ancien du PSG, difficile d'imaginer une vraie réaction des Autrichiens, sonnés, en seconde période. Il y a bien eu un sursaut d'orgueil en sauvant l'honneur grâce à Kjaergaard (70e) après une large revue d'effectif au Bayern mais la marche a été bien trop haute. Surtout quand en face, le duo Lewandowski - Müller est de retour aux affaires.

Après son triplé, le Polonais s'est décidé à être plus altruiste, interchangeant les rôles avec son compère. Auteur d'un doublé, Thomas Müller a lui aussi retrouvé le chemin des buts (48e, 83e) et a fait de cette soirée un vrai calvaire pour ses adversaires, qui repartent avec la plus grosse défaite européenne de leur histoire après un septième but de Leroy Sané à cinq minutes du terme... La réaction du Bayern Munich était attendue, elle s'est transformée en véritable démonstration. De quoi envoyer un vrai message à l'Europe ? Il faudra quand même voir contre un adversaire d'un autre calibre...

Ligue des champions Guerre en Ukraine : Lewandowski rompt son contrat avec Huawei, la marque dénonce des "fake news" HIER À 18:53