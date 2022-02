Reverra-t-on le Final Four de 2020 d'ici quelques années en Ligue des champions ? Oui, à en croire Aleksander Ceferin. Le patron de l'UEFA s'est confié dans un entretien pour le Journal du Dimanche , dans lequel il explique vouloir pousser pour un projet de Final 4 pour la Ligue des champions. Les demi-finalistes seraient concentrés dans la même ville, afin de créer une ambiance de tournoi, comme lors de l'édition 2020, où Lyon, le RB Leipzig, le PSG et le Bayern Munich s'étaient retrouvés dans cette configuration à Lisbonne.

Le football est plus grand que la NFL

"On n’en a pas encore discuté de manière concrète à cause de la pandémie, qui nous a obligés à gérer le quotidien, mais mon opinion est que ça serait génial, a déclaré le dirigeant russe au JDD, avant de mentionner le soutien du président du PSG. J’ai évoqué le sujet avec certains présidents, dont Nasser Al-Khelaïfi, et ils sont d’accord. Le football est plus grand que la NFL mais le Super Bowl est un évènement majeur. L’équation est simple à résoudre, c’est compenser la perte liée au fait qu’il n’y aurait pas de revenus de match à domicile en demi-finale. C’est possible." L'idée pour l'UEFA serait de pérenniser ce changement d'organisation dès la saison 2024-2025, alors que le format de la compétition est d'ores et déjà voué à changer dès 2024. "Mais je doute que ça puisse se faire si vite", a nuancé Ceferin.

Ceferin contre la Coupe du monde tous les deux ans

Ce ne serait plus une Coupe du monde" a notamment lancé le Russe. Les changements sur la Ligue des champions semblent visiblement moins le déranger. Dans ce même entretien, le président de l'UEFA s'est aussi exprimé sur le projet de Coupe du monde tous les deux ans , menaçant la FIFA et Gianni Infantino à ce sujet en cas de mesure dans ce sens, tout en critiquant le dirigeant italien sur ses propos sur les migrants africains . "" a notamment lancé le Russe. Les changements sur la Ligue des champions semblent visiblement moins le déranger.

