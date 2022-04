Football

LIGUE DES CHAMPIONS - Alerte rouge chez les Blues : a-t-on définitivement perdu Chelsea ?

LIGUE DES CHAMPIONS – Battu sans contestation possible par le Real Madrid ce mercredi (1-3), le tenant du titre Chelsea est proche de perdre sa couronne. Après la défaite piteuse face à Brentford (1-4), les hommes de Thomas Tuchel sont retombés dans leur travers et inquiètent franchement. Nos journalistes Cyril Morin et Simon Farvacque se penchent sur la fin de saison pénible attendue par les Blue

00:03:29, il y a 23 minutes