L'Atlético de Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022 ! Sur la pelouse du FC Porto, les Matelassiers se sont imposés dans une rencontre très tendue et terminée à dix contre dix (3-1). Grâce à des buts d'Antoine Griezmann, Angel Correa et Rodrigo De Paul, les hommes de Diego Simeone ont également profité de la défaite de l'AC Milan sur sa pelouse contre Liverpool pour doubler les Lombards et s'installer à la deuxième place de ce groupe de la mort qui aura tenu toutes ses promesses jusqu'au dénouement final. De son côté, Porto va se consoler en étant troisième du groupe et reversé en Ligue Europa.

Il y avait de nombreux doutes à évacuer pour les Madrilènes au départ de cette rencontre. Dernier de la poule avant la dernière journée et battu à domicile par le Real Majorque en championnat ce week-end, le champion d'Espagne en titre allait connaître une première tuile dans ce match au Portugal où la victoire était impérative pour la qualification : la blessure de Luis Suarez, remplacé par Matheus Cunha (13e). En pleurs, El Pistolero a assisté depuis le banc de touche à une première occasion chaude de la partie lorsque Marcos Llorente a sollicité Diogo Costa (22e). De l'autre côté de la pelouse, Luis Diaz a contraint Jan Oblak a une énorme parade (37e) et Thomas Lemar a été à deux doigts de marquer contre son camp (39e). Plus souverains dans la partie, les Dragons ont remis le couvert d'entrée de deuxième période mais Mehdi Taremi n'a pas profité de l'offrande d'Otavio pour cadrer sa frappe (47e).

Griezmann fait la différence, Oblak déterminant

Décisif au cours de la partie, Oblak s'est encore illustré devant Taremi pour repousser la tentative de l'international iranien (51e). Pendant un peu moins d'une heure, l'Atlético a occupé la dernière place de ce groupe mais sur un corner, Lemar a frappé avec assez de précision pour trouver Antoine Griezmann au second poteau et permettre à son coéquipier français d'ouvrir le score face au but laissé vide (56e, 0-1). Une fois devant, l'Atlético a manqué le break suite à un sauvetage de Pepe sur sa ligne (60e) puis les visiteurs ont subi une montée de pression locale et Yannick Ferreira-Carrasco s'est fait exclure pour un geste d'humeur sur Otavio (67e). Seulement, les Lusitaniens ne vont pas profiter longtemps de leur supériorité numérique, Wendell étant à son tour exclu pour un coup de coude donné à Cunha (71e).

Après un léger temps d'apaisement dans ce duel âpre et disputé, le suspense s'est effondré dans le temps additionnel : buteur sur le premier but, Griezmann a lancé Correa pour permettre à l'entrant d'ajuster Costa et doubler la mise (90e, 0-2). Les dernières minutes ont été complètement folles : Rodrigo De Paul a inscrit un troisième but (92e, 0-3) et Sérgio Oliveira a sauvé l'honneur sur penalty (96e, 1-3). Mais malgré ce but concédé en fin de partie, les Madrilènes ont pu chaleureusement célébrer cette qualification sans oublier de remercier Oblak, véritable héros de la soirée. Maintenant que l'Atlético est sorti de l'enfer du stade du Dragon, les jouer en huitièmes de finale sera un joli cadeau empoisonné.

