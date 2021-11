C'est une partition qui a laissé beaucoup de monde sceptique. Pas vraiment étincelant, mercredi soir, face à Manchester City, le PSG s'est incliné (2-1) sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Et de l'autre côté de la Manche, les critiques sont nombreuses envers Lionel Messi et consort. Désormais consultant pour la chaîne CBS Sports, l'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher ne s'est pas montré très tendre avec le trio composé par l'Argentin, Neymar et Kylian Mbappé.

Ad

Le PSG traîne trois spectateurs, ils n’ont aucune chance de remporter la Ligue des champions. Les quatre équipes dont je pense que l'une d'entre elles va gagner la Ligue des champions (Manchester City, Liverpool, Chelsea ou le Bayern Munich), elles, ne portent pas un seul spectateur dans l'équipe. Je peux presque comprendre Messi dans une certaine mesure, à 34 ans il doit s'économiser pour certains moments, mais Mbappé, à 22 ans, il devrait sprinter et revenir aider ses coéquipiers", a expliqué l'ancien défenseur dans des propos traduits et relayés par ", a expliqué l'ancien défenseur dans des propos traduits et relayés par CulturePSG . Thierry Henry, lui aussi présent sur le plateau, lui a rapidement emboîté le pas.

Ligue des champions Pochettino - PSG, lassitude partagée, divorce à arranger IL Y A 25 MINUTES

Comment sortir Mbappé, Messi ou Neymar ?

"Si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous ne pouvez pas défendre avec sept joueurs. C’est impossible", a expliqué l'ancien international français, qui a tenu à dédouaner Mauricio Pochettino. "Le problème est que Mauricio Pochettino n’est pas autorisé à être Pochettino avec le PSG. Comment sortir Mbappé, Messi ou Neymar ? Ce n’est pas faisable. Du coup, il a fait entrer Di Maria au milieu de terrain.".

"On n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet" : mais alors, à quoi sert Pochettino au PSG?

Jamie Carragher, lui, a carrément invité l'actuel entraîneur du PSG à faire ses valises. "Pochettino doit quitter ce club. S’il a la moindre chance de rejoindre Manchester United, qu’il y aille vite ! Honnêtement, à sa place, je le ferai dès demain, et ce, à cause des trois stars", a-t-il lâché.

Ligue des champions Symphonie des Citizens, Juventus humiliée : les tops et flops de la 5e journée IL Y A 8 HEURES