Cela relève de l'irrationnel, voire du mystique. Cela va même au-delà de toute considération tactique ou toute analyse logique. Qui pouvait sérieusement imaginer, à la 89e minute de Real Madrid - Manchester City, que l'équipe de Carlo Ancelotti finirait par encore tout renverser ? Une fois, d'accord. C'était face au PSG (0-1, 3-1) en huitièmes de finale. Deux fois, encore... C'était contre Chelsea (1-3, 2-3) en quarts. Mais trois, sérieusement ? Et pourtant, les Merengue ont refait le coup. Menés 0-1 et 3-5 (!) sur l'ensemble des deux confrontations, ils ont finalement arraché leur qualification en inscrivant deux buts en une minute (90, 90+1). Et trois en six si l'on compte le troisième (94e) en prolongation (3-1). Complètement fou.