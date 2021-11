Antoine Griezmann ne sera pas de la partie pour le match de Ligue des champions entre l'Atletico Madrid et l'AC Milan la semaine prochaine. Le Français a été expulsé lors de la défaite 3-2 de l'Atletico à domicile contre Liverpool le mois dernier et a reçu en conséquence une suspension de deux rencontres, dont la première a été purgée lors du match retour contre Liverpool, perdu 2-0 par l'Atletico il y a quinze jours.

Mercredi, l'UEFA a confirmé le second match de suspension au club madrilène et Griezmann manquera donc également le prochain match à domicile contre Milan le 24 novembre. Dans le groupe B, Liverpool est déjà qualifié alors que Porto et l'Atletico se battent pour la seconde place, les Portugais beneficiant d'un point d'avance. Milan est à trois points derrière les Madrilènes.

Porto se rendra à Anfield la semaine prochaine avant de recevoir l'Atletico au Portugal lors du dernier match. Griezmann sera de nouveau disponible à cette occasion, mais son absence contre Milan sera un coup dur pour les rouge et blanc. L'attaquant français, qui a rejoint l'Atletico en prêt du FC Barcelone cet été, a inscrit cinq buts lors de ses six dernières apparitions. Il avait marqué deux fois lors de la défaite contre Liverpool au Wanda Metropolitano avant de recevoir un carton rouge à la 52e minute pour avoir levé le pied haut et touché la tête de Roberto Firmino.

