Fabinho et Thiago Alcantara seront bien dans le groupe de Liverpool pour affronter le Real Madrid samedi en finale de Ligue des champions. Annoncée plus tôt dans la journée par les Reds, la nouvelle a été confirmée directement par Jürgen Klopp en conférence de presse. "Fabinho s'est entraîné de manière normale. Thiago s'est entraîné hier (jeudi) avec l'équipe et le refera aujourd'hui (vendredi) (...) Ca a l'air bon" ", a déclaré le technicien depuis le Stade de France, à Saint-Denis, site de la prestigieuse affiche.

L'ancien milieu de l'AS Monaco s'était blessé le 10 mai, contre Aston Villa (2-1), sortant après une demi-heure de jeu, touché aux ischios-jambiers. Thiago Alcantara avait, lui, été remplacé dimanche à la pause contre Wolverhampton (3-1), après une alerte musculaire. Le Brésilien et l'Espagnol sont des membres incontournables de l'entrejeu des "Reds" qui visent leur septième titre dans la compétition reine.

(Avec AFP)

