Un petit miracle à la fin de l’hiver en huitièmes. Un autre au début du printemps face à Chelsea. Au bord du précipice, neuf orteils au-dessus du gouffre alors que les champions d’Europe il y a deux semaines avaient rempli leur part de contrat en quart de finale, le Real Madrid s’est encore sorti d’une situation plus que malaisée il y a deux semaines. Grâce à l’extérieur du pied droit soyeux de Luka Modric, grâce à Karim Benzema qui a pris la bonne habitude de transformer tout ce qu’il touche en or ces derniers mois, grâce à l’intangible aussi. Face à Manchester City, le Real Madrid, treize victoires en C1 et dix présences sur les douze dernières demies, essaiera, aussi, de faire valoir ce qui est une force difficilement définissable, presque magique, mais que toute personne ayant un jour porté la tunique meringue du Real Madrid connait : la culture européenne.

C’est sans doute injuste - même si ça ne l’est pas plus qu’autre chose - mais une culture européenne ne s’achète pas, elle se forge. Le Real Madrid a pour lui d’avoir été grand avant les autres, d’avoir fait main basse sur la Coupe des Champions dès sa naissance, lors de la saison 1955/1956, jusqu’à remporter ses cinq premières éditions, plus une sixième en 1966. Malgré un creux de plus de trois décennies, le prestigieux Real n’a jamais détourné ses yeux de la C1, jusqu’à faire preuve d’une vitale obsession envers la coupe aux grandes oreilles et d’un amour immodéré pour l’Europe - la petite quand les hanses de la grande n’étaient plus à portée de main, ce qui fut le cas dans les années 80 et une bonne partie des années 90.

Leur Grand Chelem à eux

La remporter à sept reprises depuis bientôt un quart de siècle, dont un formidable triplé réussi à une période où l’on croyait que ce n’était plus possible, parce que personne n’était capable de conserver la Ligue des champions deux années de suite, fut une récompense. Et un appel à aller en chercher une quatorzième.

Le triplé dont on parle, réussi sous la férule de Zinedine Zidane entre 2016, 2017 et 2018, rassemble tout ce qui fait du Real Madrid un club unique en Europe. Parce que ces trois victoires et cette permanence au plus haut niveau concentre tous les ingrédients qui ont construit la légende du club du roi. Du talent à revendre, des stars en veux-tu en voilà, et une grinta, aussi. Parce que ce Real Madrid, notamment celui sacré à Kiev en 2018, était une équipe en bout de course lorsqu’il s’agissait de se plonger dans le quotidien, mais dont les cadres, vieux grognards et briscards, avaient encore l’envie d’en découdre pour aller chercher leur Grand Chelem à eux.

"C'est incroyable... Encore une nuit de folie ici au Bernabeu. Encore une réaction spectaculaire de l'équipe pour nous qualifier pour les demi-finales, similaire à celle contre le PSG. Ça me donne la chair de poule... comme à chaque fois que tu vis une nuit comme celle-là au Bernabeu. C'est ça, le Real Madrid. On nous apprend depuis petits qu'il ne faut jamais se rendre, jamais. Aller en finale, c'est dans l'ADN de ce club. Objectif atteint. Le Real est prêt à se battre contre n'importe qui, il faut toujours croire en cette équipe, parce que même si on n’était pas passé, on donne tout à chaque fois sur le terrain." Au terme du quart de finale retour face à Chelsea (2-3), Nacho a synthétisé ce sentiment diffus, et partagé par les joueurs, les spectateurs et les observateurs :

Pour Manchester City, qui a déjà croisé le fer avec le Real par le passé, Madrid est l’exemple à suivre et son exact contraire. City, ce sont des décennies à tenter d’exister, déjà, sur le plan national, une Coupe de l’UEFA décrochée en 1970, et surtout une construction récente, basée sur des fonds quasi-illimités. Si le Real ne fera pas pleurer dans les chaumières, par les revenus dont il dispose depuis toujours, par les largesses financières dont il a souvent bénéficié sur le sol national, il a encore ce petit quelque chose en plus qui fait beaucoup les soirs où la Ligue des Champions débarque à Madrid. A la maison, serait-on tenté de dire.

