On l'a répété à tort et à travers, Vinicius n'est plus seulement un jeune espoir qu'on découvre à peine, mais bel et bien un talent pur qui existait déjà et qui a montré l'étendue de son potentiel cette saison. Il est bien plus efficace, bien plus dangereux, et sera à n'en pas douter l'un des hommes forts de Carlo Ancelotti face à Manchester City mardi soir (21h). Mais avec ces qualités et ce nouveau statut de danger permanent viennent plusieurs conséquences qui peuvent s'avérer problématiques.

Vinicius est-il vraiment le joueur le plus cher du monde ?

Des changements d'attitudes à assimiler

Toi, tu es le Ballon d'Or l'an prochain" avaient moqué avec insistance les deux Espagnols à un adversaire à qui ils avaient ce soir-là infligé Qui dit changement de statut dit nouvelles attentes des défenseurs. Vinicius est plus particulièrement attendu, craint, et les adversaires adaptent leur plan à la menace qu'il représente. Il suffit de voir le traitement de faveur réservé par le Barça au Brésilien lors du dernier Clasico il y a un mois pour comprendre le phénomène : une prise à deux constante à partir de la 20e minute de jeu, des tacles à répétition, et un viseur pointé sur le numéro 20 merengue. Du haut de ses 21 ans, le jeune ailier a été la cible d'interventions musclées de la défense catalane, mais surtout des railleries à répétition de Gérard Piqué et Eric Garcia. "" avaient moqué avec insistance les deux Espagnols à un adversaire à qui ils avaient ce soir-là infligé une lourde défaite 4-0

"Vinicius sait bien que les joueurs les plus dangereux sont ceux auxquels l’opposition prêtera le plus d’attention et commettra plus de fautes que nécessaire, mais c’est tout à fait normal. Cela signifie que Vinicius est très dangereux et qu’ils le craignent", avait défendu à ce sujet Carlo Ancelotti pour Movistar +. Avec un nouveau rendement, Vinicius jouit aussi d'un nouveau rang qu'il doit maîtriser, car il pourrait le faire voir plus grand qu'il n'est réellement. Devenu indispensable sur son aile gauche à Madrid, l'international auriverde n'avait que très peu goûté à son remplacement à l'heure de jeu contre Bilbao en Supercoupe d'Espagne il y a quelques semaines, ce qui lui avait valu des remontrances de la part de son entraîneur.

Un contexte optimal pour briller de mille feux

Et s'il monopolise autant l'attention, Vinicius Junior aime avant tout la lumière, et l'espace qui lui est donné pour briller. Dans une saison où il a explosé, mais où paradoxalement on ne parle quasiment que de Karim Benzema au Real Madrid , il aura l'occasion dès mardi à l'Etihad Stadium de confirmer qu'il est un des cadres de la Casa Blanca en 2021-2022. Parce qu'on arrive dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions. Parce que c'est le Manchester City de Pep Guardiola en face. Et parce qu'il aura sans aucun doute un rôle majeur à jouer dans cette double confrontation.

Contre une équipe de possession comme celle des SkyBlues, ses qualités de vitesse, de percussion et d'élimination en font le profil parfait pour mettre à mal la défense anglaise. D'autant que cette dernière sera a priori très démunie, privée de João Cancelo suspendu, et probablement de Kyle Walker et John Stones, pas encore revenus de blessure et très incertains pour le match aller à Manchester. Pour pallier autant d'absences, le jeune et inexpérimenté CJ Egan-Riles pourrait bien être titularisé en latéral droit par Guardiola. Autrement dit, du pain bénit pour Vinicius.

tranquille", à en croire les mots de son entraîneur. "Vinicius veut avant tout aider l'équipe. Il le fait depuis le début de la saison et il continue encore". Tout est donc réuni pour le faire (définitivement) sortir de l'ombre dès à présent. En 2022, les grands rendez-vous, Vinicius connaît. Décisif contre le PSG puis contre Chelsea en Ligue des champions, l'ancien de Flamengo a aussi ouvert son compteur buts avec la Seleçao, dans un match où il avait invité pas moins de 120 proches à venir le voir jouer au Maracana ! Ce n'est donc vraisemblablement pas le relativement calme Etihad Stadium qui devrait l'arrêter mardi soir (21h), lui qui est "", à en croire les mots de son entraîneur. "". Tout est donc réuni pour le faire (définitivement) sortir de l'ombre dès à présent.

Vini Jr prêt à (définitivement) sortir de l'ombre au Real Madrid) Crédit: Getty Images

