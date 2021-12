Manchester United devra s'en contenter. Ce mercredi soir, les Red Devils ont été tenus en échec par les Young Boys (1-1), lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. A Old Trafford, Mason Greenwood (9e) d'un côté et Fabian Rieder (42e) de l'autre ont inscrit deux buts magnifiques. Dans le groupe F, les Mancuniens, déjà assurés de terminer en tête avant ce match, étaient également d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Quant aux Suisses, il restait encore un espoir pour accrocher la troisième place, synonyme de Ligue Europa. Finalement, ce précieux sésame reviendra à l'Atalanta ou à Villarreal, dont le match a été reporté en raison de la neige.

