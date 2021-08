Frustrant. C'est le mort qui ressort après ce barrage aller de Ligue des champions entre l'AS Monaco et le Shakhtar Donetsk. Battu par la plus petite des marges par le club ukrainien (0-1), auteur d'un départ canon, séduisant par séquences, mais plus pragmatique qu'attendu, le club de la Principauté a vécu une soirée à faire grincer des dents.

Encore en rodage, notamment avec ses jeunes recrues, pas aussi bien qu'attendu physiquement, l'ASM ressemble à sa devancière de 2020-2021. Sauf que cette année cela tombe en plein barrage de C1 et que tout le club n'a que la compétition aux étoiles en tête. Voir la machine se gripper au moment le plus attendu de ce début d'exercice est aussi un signe d'un mental défaillant, qui doute, face à l'ampleur de la tâche. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour, c'est pareil pour ce Monaco 2.0, aux airs de projet Red Bull.

Timoré en début de rencontre et dépassé par l'intensité du club adverse, Monaco a mis une grosse demi-heure à entrer dans sa partie, avant de devenir dominateur. Mais un dominateur stérile et maladroit. "Lors des 20 premières minutes, on les a un peu trop respecté, trop laissé jouer et voilà c'est la Ligue des champions. C'est une équipe habituée à jouer au très haut niveau, qui se qualifie assez souvent", a reconnu Djibril Sidibé au micro de Canal +, après la rencontre.

Il faudra un match presque parfait pour espérer une qualification

Le secteur offensif a passé toute la soirée à se chercher. Parfois inspirés, parfois à côté de la plaque, Alexandr Golovin, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, les tauliers de devant, ont passé leur temps à être soit menaçants, soit maladroits. Mais on a plus vu la maladresse que la dangerosité, particulièrement chez l'international allemand, peu inspiré pendant 90 minutes. Peu importe qui, il n'y a jamais eu de juste milieu et cela a été un problème collectif. "Il a manqué un peu plus de qualité dans la finition. On s'est procuré des occasions, mais on n'a pas été tueurs", a regretté Aurélien Tchouaméni au micro de Canal +.

A huit du jours du match retour qui se jouera au stade olympique de Kiev, les Monégasques n'ont pas voulu tirer un bilan tout noir non plus. Leur seconde période a été plus consistante. De quoi avoir un mode d'emploi pour le match retour. "Au fur et à mesure du match, on a montré nos ingrédients, on a mis plus d'agressivité, d'intensité, pas mal de situations. La bataille n'est pas finie, on a perdu que 1-0, il reste encore un match. On a concédé très peu d'occasions, mais j'y crois et on y croit", a ajouté Sidibé.

Tchouaméni abonde en ce sens : Monaco va travailler les petits détails qui lui ont empêché d'être le Monaco de la saison passée. "Ils ont fait un très bon match tactiquement. Nous, il nous a manqué des choses tactiquement. Après, on va travailler avec la vidéo pour ajuster certaines choses. La seconde période est de bon augure pour la suite. On a vu qu'on était capables de créer certaines choses. Il va falloir faire plus pour gagner à l'extérieur."

Pour Sidibé, c'est même plus que ça. "Ce sera un match à l'extérieur, il faudra bien récupérer. On a appris à travers cette première bataille, mais on a beaucoup d'espoir. Il faudra un match presque parfait pour espérer une qualification."

