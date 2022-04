Ils ont fait une erreur : nous laisser en vie", lançait même l'entraîneur du club allemand avant la rencontre, presque persuadé que son équipe parviendrait à renverser le score du quart de finale aller (1-0). Il a eu tout faux. Malgré un but de Robert Lewandowski, Kingsley Coman et ses coéquipiers ont pris la porte de la C1 (1-1). Et en pleine face. Autant dire que le choc est rude pour ses troupes. Julian Nagelsmann avait promis que le Bayern Munich "punirait" Villarreal ce mardi soir à l'Allianz Arena . "", lançait même l'entraîneur du club allemand avant la rencontre, presque persuadé que son équipe parviendrait à renverser le score du quart de finale aller (1-0). Il a eu tout faux. Malgré un but de Robert Lewandowski, Kingsley Coman et ses coéquipiers ont pris la porte de la C1 (1-1). Et en pleine face. Autant dire que le choc est rude pour ses troupes.

"Ça fait très mal d'encaisser un but malgré la performance que nous avons faite. Nous avons poussé, poussé, poussé", a analysé Thomas Müller après la rencontre. Lui aussi a eu du mal à quitter la pelouse après le coup de sifflet final, presque incrédule face à un scénario qu'il n'aurait probablement jamais imaginé. Encore moins quand la prolongation semblait inévitable. Mais le "sous-marin jaune" a fini par couler le navire du Bayern.

Nous n'allons pas fondre en larmes

"A aucun moment nous n'avons été sous la menace d'un but adverse. Finir ce match sur un nul 1-1, c'est contre le cours du jeu", a regretté l'international allemand. Même sentiment pour Nagelsmann : "Si on parle de tactique et d'intensité, c'était l'un de nos meilleurs matches de ces derniers mois, a réagi l'entraîneur du Bayern à Amazon Prime Allemagne. Contrairement au match aller, Villarreal n'est jamais ressorti proprement par l'arrière. Nous devions marquer le deuxième but, mais nous ne sommes pas parvenus à le faire. Je suis très amer. S'arrêter en quart de finale n'est pas suffisant pour le Bayern, la demi-finale était notre objectif minimal."

La joie des joueurs de Villarreal après la qualification face au Bayern Munich Crédit: Getty Images

Olivier Kahn, le patron du club, a tenu à souligner "l'engagement" et "la volonté" de son équipe. "Il y avait des équipes plus agréables à affronter, Villarreal a beaucoup défendu, a déploré l'ancien gardien. Je ne sais même pas quel système ils ont joué (...) Nous sommes désormais éliminés, c'est comme ça. Nous n'allons pas fondre en larmes pour autant." Avant de donner rendez-vous : "Nous retenterons notre chance l'année prochaine."

