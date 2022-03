On connaît (presque) déjà la chanson. Le "petit" club opposé au géant du Bayern réalise une belle performance devant ses spectateurs à l'aller, qui lui permet d'avoir de l'espoir avant le match retour, pour finalement prendre une valise à l'Allianz Arena le Jour J. En Europe, les Bavarois ne trébuchent que très rarement face à des adversaires d'un niveau inférieur sur le papier ces dernières années, et les motifs d'espoir semblent minces pour Salzbourg mardi soir (21h), malgré son nul encourageant de l'aller (1-1)

Lors de la campagne 2015, le Shakhtar Donetsk et Porto en avaient successivement fait les frais en huitième puis en quarts de finale : des scores encourageants à l'aller, puis respectivement un 7-0 et un 6-1. Ce n'est qu'un exemple d'il y a sept ans certes, mais il illustre à juste titre l'impression que dégage le Bayern Munich en Ligue des champions depuis toutes ces saisons, celle d'une équipe qui ne perd quasiment jamais, et que contre les meilleurs d'Europe. Sa belle prestation d'il y a trois semaines n'octroie pas encore ce statut au club autrichien.

Le retour du rempart Neuer

Nous nous en réjouissons tous. Chacun sait à quel point son rôle est important", a d'ailleurs salué son entraîneur, d'un an son cadet, en conférence de presse. Mais surtout, là où il pouvait y avoir des motifs d'espoir à Salzbourg après le match aller, qui symbolisait un premier creux dans l'ère Nagelsmann à Munich, le jeune entraîneur de 34 ans a réussi à ce que son équipe reprenne sa marche en avant lors des trois rencontres qui ont suivi, avec sept points pris sur neuf possibles. Deux succès probants et solides, une défense retrouvée : la confiance est de nouveau dans les rangs bavarois, et le retour de son capitaine Manuel Neuer va pour sûr aider à encore plus rassurer ses partenaires. "", a d'ailleurs salué son entraîneur, d'un an son cadet, en conférence de presse.

On aura beau tenter de rassurer Salzbourg en mentionnant que Robert Lewandowski est muet en C1 depuis 243 minutes, soit plus de deux matches, ou que Julian Nagelsmann dispute son premier huitième de finale à la tête d'un si gros club, les motifs d'inquiétude côté allemand sont bien légers. Ce même entraîneur a déjà connu les demi-finales de cette compétition avec Leipzig il y a deux ans, et l'attaquant polonais reste le deuxième meilleur buteur de cette édition de Ligue des champions avec l'incroyable total de neuf buts en sept matches. Autrement dit, la confiance règne chez des Allemands pas inquiets, à l'image de leur entraîneur : "Je suis absolument convaincu que chaque joueur est conscient de l'importance de ce match".

Un succès à aller chercher malgré tout

Le bilan à domicile des partenaires d'un Kingsley Coman sauveur à l'aller et meilleur dribbleur en C1 cette saison est aussi de nature à faire frémir leurs futurs adversaires. Trois succès en autant de rencontres, trois buts d'écart minimum à chaque fois avec en prime un succès de prestige sur le FC Barcelone qui a envoyé les Catalans en Ligue Europa (3-0). Mais avec la nouvelle règle supprimant l'avantage d'un but à l'extérieur, les Autrichiens ne débuteront pas le match dans la peau d'un virtuel éliminé. Il faudra que le Bayern aille chercher sa qualification au prix d'une victoire, ce qui change légèrement la donne.

Coman sauveur du Bayern à Salzbourg Crédit: Getty Images

Leader avec neuf points d'avance sur son dauphin Dortmund en Bundesliga, le Bayern Munich a également des yeux rivés sur l'Europe, qui constitue un objectif majeur cette saison pour le club bavarois. "Si nous ne passons pas, ce ne sera pas une saison rose pour le Bayern" a expliqué à ce sujet Thomas Müller en conférence de presse d'avant-match. Une saison réussie passera donc d'abord par une qualification contre Salzbourg, sans Goretzka, Tolisso ni Davies toujours blessés, mais avec un soutien du public de l'Allianz Arena et l'expérience européenne du géant qu'est le Bayern et des cadres qui constituent son équipe. Inutile de s'inquiéter outre-mesure, Munich sait (a priori) gérer ces cas de figure.

