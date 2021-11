Chelsea fait coup double. Grâce à sa victoire sans appel face à la Juventus Turin à Stamford Bridge (4-0), les Blues compostent leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et en profitent pour s'emparer de la tête du groupe H. Une soirée parfaite pour les Londoniens, qui ont fait vivre un véritable calvaire à des Bianconeri hors du coup, et qui ont encaissé trois buts après la pause. Voilà Chelsea maître de son destin pour conserver cette première place à l’issue de la sixième journée, ce qui pourrait lui dresser une voie royale dans l’optique de conserver sa couronne européenne.

Seules deux équipes sont parvenues à faire tomber Chelsea cette saison, toutes compétitions confondues : Manchester City en Premier League et, donc, la Juventus Turin en Ligue des Championnats. Sauf qu'à l'occasion de la deuxième confrontation avec les Blues, les Turinois n'ont pas réussi à réitérer l’exploit. Pire, ils n’ont pas existé pendant 90 minutes. Dès l’entame de match, on a senti les hommes de Thomas Tuchel très investis, avec un pressing très haut et beaucoup d’aisance technique. Il a néanmoins fallu attendre la 25e minute pour voir cette domination prendre forme au tableau d’affichage. Profitant d’une remise limite d’Antonio Rüdiger à la réception d’un corner, Trevoh Chalobah a propulsé une reprise au fond des filets (1-0, 25e). Le début d’une série.

La Juve surclassée par les Blues

On a naïvement cru que la Juventus Turin allait se relever, et réagir, par exemple avec des contres bien placés. D’autant que Thiago Silva a vite dû se sacrifier pour empêcher l’égalisation sur un lob astucieux d’Alvaro Morata (28e), trop seul en compagnie d'un Federico Chiesa transparent. Une anomalie, puisque Chelsea a ensuite pilonné une défense aux abois. Ainsi, la seconde période a été pire que la première pour les Italiens, qui ont révélé des failles difficiles à admettre pour un club de ce rang. Omniprésent et oublié au second poteau, Reece James a fusillé Wojciech Szczesny sur un ballon mal renvoyé par la défense (2-0, 56e). Dans la foulée, Callum Hudson-Odoi a conclu un mouvement collectif brillant, avec un échange de passes dans la surface turinoise qui a donné le tournis à la défense (3-0, 58e). Enfin, Timo Werner a corsé l’addition en reprenant un centre au couteau d’Hakim Ziyech (4-0, 90e+4). Le calice jusqu’à la lie pour une Vieille Dame en extrême difficulté face aux jeunes pousses anglaises.

La soirée aurait pu être parfaite pour Chelsea, qui réalise une première moitié de saison tout bonnement ahurissante (un seul but encaissé en cinq journées de Ligue des champions). Mais il faudra surveiller l’état de santé de N’Golo Kanté, qui a quitté ses partenaires avant la pause (38e), et, surtout, de Ben Chilwell, qui s’est fait très mal au genou dans un duel anodin (72e). Voilà les seules ombres au tableau d’un succès qui fait du club londonien un candidat de plus en plus crédible à sa propre succession. Le chemin est encore long, mais tous les voyants sont au verts pour la troupe emmenée par Thomas Tuchel.

