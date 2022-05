Un portrait géant de Karim Benzema déployé au Santiago Bernabeu. Le buteur et capitaine de la Casa Blanca a été honoré par le pourtant si difficile et exigeant public madrilène avant la demi-finale retour entre le Real et Manchester City mercredi soir. Vertical, ce portrait de l'international français le voit serrer dans ses mains une couronne de laurier, comme s'il était un empereur.

Meilleur buteur de cette saison en Ligue des champions avec 14 buts, Benzema est également meilleur buteur (26 buts) et passeur (11 passes, à égalité avec Ousmane Dembélé) du Championnat d'Espagne avec qui il a été sacré champion pour la quatrième fois le week-end dernier. Cela valait bien un hommage de son public.

