Paulo Dybala et Giorgio Chiellini, remis de blessure, seront de retour dans le groupe de la Juventus pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Villarreal mercredi. Leonardo Bonucci, touché à un mollet, reste en revanche forfait, une mauvaise nouvelle pour la Juve comme pour l'équipe d'Italie de Roberto Mancini qui disputera la semaine prochaine une demi-finale de barrages capitale contre la Macédoine du Nord.

"Chiellini, Dybala et Bernardeschi reviennent à disposition, ce sont trois retours importants", a indiqué en conférence de presse "Max" Allegri. En cas de prolongation contre Villarreal (1-1 à l'aller), "les changements deviendront importants", a-t-il ajouté, en laissant entendre que ces trois joueurs pourraient débuter sur le banc.

Paulo Dybala, touché à une cuisse, n'a plus joué depuis le 18 février et Giorgio Chiellini (mollet) depuis le 6 février. Leonardo Bonucci, en revanche, est forfait : "Il a un problème au mollet qu'il ne réussit pas à résoudre", a expliqué son entraîneur, par ailleurs toujours privé sur blessures de Denis Zakaria, Weston McKennie et Federico Chiesa, alors que la latéral brésilien Alex Sandro est très incertain.

