Malgré un grand Timo Werner, un Chelsea remanié et méconnaissable a laissé échapper la première place du groupe H. Alors qu’ils ont mené par deux fois, les joueurs de Thomas Tuchel ont dû concéder le nul dans les derniers instants sur la pelouse d’un Zenit Saint-Petersbourg survolté (3-3). La Juventus Turin, vainqueure dans le même temps de Malmö (1-0), en profite pour passer devant les Blues, qui n’auront pas l’avantage de recevoir au match retour lors des 8es de finale.

L’ancien entraîneur du PSG Thomas Tuchel faisait grise mine à la fin de la rencontre, et pour cause : si solide depuis son arrivée au club, son équipe, certes grandement remaniée (8 changements par rapport à la rencontre perdue face à West Ham quatre jours plus tôt), a été souvent mise en difficulté par une formation russe assurée de finir à la 3e place et qui a donc joué crânement sa chance face au champion d’Europe en titre.

Un départ canon, et Chelsea s’est endormi

Pourtant, les coéquipiers de Romelu Lukaku, titulaire pour la première fois depuis sa blessure fin octobre, avaient idéalement démarré. Ils ont marqué après seulement 1 minute et 23 secondes, Werner profitant d’un corner dévié au premier poteau pour pousser, seul face au but, le ballon au fond des filets (0-1, 2e). Mais tandis qu’ils ont d’abord étouffé la troupe de Serguei Semak, bien installés dans leur 3-4-3, les Londoniens se sont progressivement éteints. Et le Zenit en a profité.

Kepa Arrizabalaga, titulaire à la place d'Edouard Mendy, a vu les locaux se rapprocher de ses buts minute après minute, et les occasions se sont progressivement multipliées en faveur des partenaires de Serdar Azmoun (19e, 24e, 26e, 27e, 36e). Et Chelsea, qui n’avait concédé qu’un but lors de ses cinq premières sorties de la saison en C1, en a concédé deux en trois minutes. D’abord sur une tête de Claudinho en pleine surface (1-1, 38e). Puis sur un raid de l’attaquant iranien visé par l'OL, qui a effacé le gardien adverse avant de marquer (2-1, 41e).

Sans un grand Kepa, auteur de deux parades main gauche face à Azmoun (43e, 71e), l’addition aurait pu être plus salée pour les Londoniens, qui sont bien revenus des vestiaires et ont égalisé grâce à Lukaku, servi par l’inévitable Werner (2-2, 62e). L’international allemand a ensuite bonifié un bon mouvement collectif des siens d’un enchaînement ultra-rapide dans la surface, et il a pensé donner la victoire à son équipe (2-3, 85e). Mais sur un ballon repoussé plein axe par l’ancien Niçois Malang Sarr, Ozdoev a décoché une volée magnifique, faisant perdre deux points cruciauxc à Chelsea (3-3, 90e+4). Et ainsi priver le champion d’Europe en titre d’une position confortable au printemps prochain.

