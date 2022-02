Elle est de retour. Mardi, la Ligue des champions entre (enfin) dans sa phase finale. Avec, au menu, ni plus ni moins qu'un énorme choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid au Parc des Princes. Les étoiles y seront nombreuses : Mbappé, Messi, Vinicius... et peut-être même Neymar et Karim Benzema, longtemps incertains . Avant les autres huitièmes de finale (Inter-Liverpool, Chelsea-Lille ou encore Atlético Madrid-Manchester United), voici tout ce que vous devez savoir des règles, nouvelles comme plus anciennes.

Abrogation des "buts à l'extérieur"

L'UEFA a supprimé en juin l'avantage du but à l'extérieur lors des doubles confrontations (aller-retour) entre clubs, jugé de moins en moins pertinent et poussant les équipes à verrouiller le jeu. De 1965 à 2021, cette règle offrait la qualification à l'équipe ayant inscrit le plus de buts sur le terrain adverse, en cas de différence de buts identique au total des deux matches.

Le Paris SG de Kylian Mbappé, vainqueur 3-2 à l'aller à Munich, a par exemple éliminé de cette façon le Bayern la saison dernière en quart de finale de Ligue des champions, malgré la défaite 1-0 subie au retour au Parc des princes. Désormais, si deux équipes ont marqué le même nombre de buts dans l'ensemble des deux rencontres, elles disputent deux périodes de prolongation de 15 minutes et, si nécessaire, une séance de tirs au but.

Les recrues d'hiver autorisées

Les clubs actifs durant le marché des transferts de janvier peuvent enregistrer jusqu'à trois de leurs recrues hivernales à partir des huitièmes de finale, même si elles ont participé à la phase de qualification, aux barrages ou à la phase de groupes sous le maillot d'un autre club. "Si l'inscription de ces nouveaux joueurs entraîne le dépassement du nombre de joueurs sur la liste A (25 joueurs), le club doit retirer de cette liste le nombre nécessaire de joueurs déjà inscrits afin que l'effectif soit à nouveau de 25 joueurs", précise le règlement de l'UEFA.

La modification des listes était autorisée jusqu'au 2 février au plus tard. La Juventus Turin, par exemple, pourra compter sur ses recrues Dusan Vlahovic et Denis Zakaria la semaine prochaine contre les Espagnols de Villarreal, renforcés notamment par Serge Aurier et Giovani Lo Celso. De la même manière, Robin Gosens sera disponible pour l'Inter lors de la réception du Liverpool FC de Luis Diaz, mercredi à Milan. L'international allemand est toutefois blessé et absent.

Hôte du Real Madrid mardi, le PSG n'a opéré aucun mouvement à l'inverse de l'autre club français encore en course, Lille, qui aura la possibilité d'aligner Hatem Ben Arfa contre Chelsea la semaine prochaine.

Cinq voire six changements

Comme pour les matches internationaux et la Ligue Europa, les équipes engagées en C1 ont droit à cinq changements chacune pendant le temps réglementaire, au lieu des trois remplacements habituels, pour limiter l'impact sur les joueurs des calendriers densifiés par la crise sanitaire. À partir des huitièmes de finale retour, un sixième changement devient possible en cas de prolongation.

Arbitrage vidéo en place

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), introduite dès la saison 2019-2020, reste en place à tous les stades de la compétition.

