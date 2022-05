Karim Benzema ou Sadio Mané ? Alisson Becker ou Thibaut Courtois ? Casemiro ou Fabinho ? La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid promet et, en attendant son coup d'envoi prévu samedi à 21 heures au Stade de France, nous vous proposons de jouer à un jeu : déterminer poste par poste qui est le meilleur joueur des deux équipes afin de concocter le meilleur onze possible mélangeant Reds et champions d'Espagne. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de voter ci-dessous.

Gardien de but

TU PRÉFÈRES QUI ? Alisson Becker Thibaut Courtois

Latéral droit

TU PRÉFÈRES QUI ? Trent Alexander-Arnold Dani Carvajal

Défenseur central droit

TU PRÉFÈRES QUI ? Ibrahima Konaté Éder Militão

Défenseur central gauche

TU PRÉFÈRES QUI ? Virgil van Dijk David Alaba

Latéral gauche

TU PRÉFÈRES QUI ? Andrew Robertson Ferland Mendy

Milieu relayeur droit

TU PRÉFÈRES QUI ? Jordan Henderson Toni Kroos

Milieu défensif

TU PRÉFÈRES QUI ? Fabinho Casemiro

Milieu relayeur gauche

TU PRÉFÈRES QUI ? Thiago Alcantara Luka Modric

Ailier droit

TU PRÉFÈRES QUI ? Mohamed Salah Rodrygo

Avant-centre

TU PRÉFÈRES QUI ? Sadio Mané Karim Benzema

Ailier gauche

TU PRÉFÈRES QUI ? Luis Diaz Vinicius Junior

