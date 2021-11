Gian Piero Gasperini a beau être entraîneur d'un club rival de la Juventus, il aurait préféré que Cristiano Ronaldo ne quitte pas le Piémont. C'est en tout cas ce qu'a assuré le technicien de l'Atalanta, beau joueur, avant de retrouver la star portugaise en Ligue des champions et en Italie, lors de la confrontation opposant la Dea à Manchester United (21h00) mardi. "Je ne peux que dire que c'est un joueur extraordinaire, j'ai l'impression de dire une banalité. Ce qu'il fait de nouveau à Manchester, il suffit de voir le but samedi (contre Tottenham, NDLR) et les autres buts qu'il a déjà marqués, c'est une machine à buts incroyable", a souligné l'entraîneur du club de Bergame lors d'une conférence de presse en ligne.

"Il avait apporté à notre championnat une valeur ajoutée. Personnellement, j'ai été déçu qu'il retourne en Angleterre, j'aurais préféré qu'il reste en Italie, parce qu'on espère toujours qu'arrivent en Italie les meilleurs joueurs, même si ça coûte quelques buts en plus contre nous", a ajouté Gasperini. "C'est un joueur capital, de très haut niveau, on devra concéder très peu de choses, que ce soit à lui ou à toute l'équipe" de Manchester, a ajouté, à ses côtés, l'attaquant colombien de l'Atalanta Duvan Zapata.

Ronaldo a un esprit de gagnant, il est toujours très motivé

L'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a lui écarté toute idée de revanche de Ronaldo, parti d'Italie au terme d'une saison plus mitigée qui a vu la Juve terminer seulement quatrième du championnat. "Quel que soit le match, Ronaldo a un esprit de gagnant, il est toujours très motivé", a-t-il assuré lors de la conférence de presse du club anglais. "C'est comme ça qu'il est arrivé au top niveau, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre que ses coéquipiers et ses propres supporters", a ajouté l'entraîneur norvégien.

Ronaldo est retourné cet été à Manchester United, où il avait déjà évolué entre 2003 et 2009, après trois saisons à la Juventus avec laquelle il a décroché deux titres de champion d'Italie (2019 et 2020) et a fini meilleur buteur la saison dernière en Serie A. Pour l'Atalanta, actuellement deuxième ex aequo du groupe F de Ligue des champions à égalité avec Villarreal (4 pts), derrière Manchester United (6 pts), la rencontre "n'est pas décisive mais très importante", a rappelé Gasperini. "On sait qu'on a encore besoin de prendre six points pour avoir la quasi-certitude mathématique de nous qualifier. La victoire est donc très importante, tout autre résultat laisserait les choses en l'état", a-t-il estimé.

