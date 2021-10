Julian Nagelsmann, victime d'une "infection pseudo-grippale", ne sera pas sur le banc mercredi pour le match du Bayern face au Benfica Lisbonne lors de la 3e journée de Ligue des champions. "L'entraîneur Julian Nagelsmann ne peut malheureusement pas s'asseoir sur le banc aujourd'hui en raison d'une infection pseudo-grippale", a indiqué l'équipe bavaroise dans un message publié sur son compte Twitter.

"Il est remplacé par ses adjoints Dino Toppmöller et Xaver Zembrod", a ajouté le club six fois vainqueur de la Ligue des champions. Après deux journées, le Bayern Munich est actuellement en tête du groupe E de la C1 avec six points, sans avoir encaissé le moindre but.

