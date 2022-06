Plus de trois mois après, on sait. Vendredi, l'UEFA a infligé un match de suspension à Leonardo, l'ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain, pour avoir "violé les règles élémentaires d'une conduite décente" et "conduite insupportable" envers les arbitres de Real Madrid - PSG, à la suite du huitième de finale retour de Ligue des champions entre les deux équipes (3-1), le 9 mars dernier. Il purgera cette suspension avec un autre club, n'étant plus en fonction à Paris.

par l'instance européenne, le président du club francilien, Nasser Al-Khelaïfi, s'en sort lui sans aucune sanction. Il avait pourtant "mis un coup de pied dans le drapeau d'un arbitre assistant et l'a cassé", aurait écrit Danny Makkelie dans son rapport.

Les deux hommes avaient en effet, comme rapporté par l'AFP, tenté de rentrer dans le vestiaire des arbitres à l'issue de la rencontre, mécontents de certaines décisions. Le premier des trois buts de Karim Benzema, entaché d'une petite charge sur Gianluigi Donnarumma, avait notamment beaucoup fait parler.

Le contact Benzema-Donnarumma, point de départ d'une longue agonie pour le portier du PSG Crédit: Getty Images

