Cela fait un moment que la finale de la dernière Ligue des champions a débordé du simple cadre sportif, pour devenir un thème à part entière dans la sphère politique. Samedi, des milliers de supporters de Liverpool sont restés bloqués de longues heures devant l'entrée du Stade de France. Le coup d'envoi du match face au Real Madrid a beau avoir été retardé de plus d'une demi-heure, tous n'ont pas pu entrer dans l'enceinte pour suivre la rencontre, finalement remportée par les Merengues (1-0). Organisation défaillante, dispositif de sécurité insuffisant... Plusieurs raisons pouvaient être évoquées pour expliquer ce fiasco. Gérald Darmanin, a pour sa part pointé du doigt le comportement des fans des Reds et la présence massive de faux billets . Et la posture du ministre de l'Intérieur n'a pas plu au président de la République.