"Une image désastreuse de la France" , mentionnait Guy Stéphan lors du point presse des Bleus. Une semaine après, le fiasco du Stade de France continue de faire couler beaucoup, beaucoup d'encre. Alors que Liverpool multiplie les communiqués et les critiques virulentes à l'égard de l'organisation depuis samedi dernier, le Real Madrid a, lui aussi, pris la parole dans un communiqué publié ce vendredi.

Le choix de Saint-Denis remis en question

Et le club merengue n'y va pas avec le dos de la cuillère. A l'instar de leurs homologues anglais, les dirigeants espagnols se sont montrés très critiques à l'égard de l'organisation de l'événement. Le champion d'Europe a notamment remis en cause le choix du Stade de France comme hôte de la finale. Comme une pique déguisée à l'UEFA. "Nous voulons savoir quelles sont les raisons qui ont poussé à la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce que nous avons vécu ce jour-là."

Les supporters du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France Crédit: Getty Images

La Casa Blanca a également dénoncé le traitement inadmissible dont ont été victimes les supporters des deux camps. "Comme l'ont montré les images édifiantes des médias, de nombreux supporters ont été agressés, harcelés, attaqués et volés avec violence. Ces événements ont également eu lieu alors qu'ils se déplaçaient en voiture ou en bus, craignant pour leur intégrité physique. Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures."

Depuis samedi, les témoignages et les plaintes se multiplient du côté des supporters de Liverpool et du Real Madrid, mais également de la part des médias anglais et ibériques. Très hostiles envers le gouvernement français et l'UEFA, les deux clubs demandent des réponses et surtout des sanctions immédiates. Non, le feuilleton de ce fiasco dionysien n'est pas proche d'être terminé.

Un supporter de Liverpool en colère bloqué au Stade de France avant la finale de la ligue des champions Crédit: Getty Images

