Coup dur pour Manchester City. Alors que le champion d'Angleterre en titre jouera la première place de son groupe en Ligue des champions mercredi prochain face au PSG à domicile, il devra faire sans Kevin De Bruyne. Ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola a annoncé que le milieu international belge était positif au Covid-19 et qu'il devait rester à l'isolement pendant dix jours.

Outre la cinquième journée de la phase de poules de Ligue des champions, Kevin De Bruyne manquera également les 12e et 13e journées de Premier League, ce dimanche à domicile contre Everton puis dans une semaine, toujours à l'Etihad Stadium, face à West Ham. Le Belge, qui revenait de sélection avec les Diables Rouges, peut espérer faire son retour à Aston Villa le 1er décembre prochain.

Auteur d'un exercice XXL sur le plan des statistiques en 2020-21 (ndlr : 10 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues), l'ancien joueur de Chelsea s'est montré moins décisif depuis le coup d'envoi de la nouvelle saison. En quatre mois de compétitions, le milieu de terrain de 30 ans totalise trois buts et une passe décisive. Par ailleurs, Pep Guardiola s'est montré optimiste quant à Jack Grealish et Phil Foden, blessés ces derniers jours.

