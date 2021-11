L'AC Milan s'offre un sursis. Ce mercredi soir, les Rossoneri se sont imposés sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, sur la plus petite des marques (0-1), lors de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Au Wanda Metropolitano, Junior Messias a délivré les siens, en toute fin de rencontre (87e). Au classement du groupe B, les Milanais reviennent à hauteur des Madrilènes, avec quatre points. Tout se jouera lors de la dernière journée, le mardi 7 décembre (21h), avec un déplacement sur la pelouse du FC Porto pour l'Atlético, et la réception de Liverpool pour l'AC Milan.

