La Juventus Turin a été sérieuse. Accueillant sur leur pelouse le Zenit Saint-Pétersbourg, les hommes de Massimiliano Allegri ont géré cette rencontre grâce à un grand Paulo Dybala, auteur d'un doublé ce mardi (4-2). Une victoire qui permet à la Vieille Dame d'assurer sa qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions.

Ils auront été étouffants. Les Turinois n'ont tout simplement pas laissé respirer les joueurs du Zenith. Une pression qui a même poussé les Russes à reculer et offrir beaucoup d'opportunités à un Paulo Dybala des grands soirs. Véritable virtuose, il a fait tourner à lui seul l'animation offensive des Bianconeri en enchainant les dribbles et frappes dangereuses. C'est lui qui a marqué le premier but de la rencontre à la 11ème minute sur une belle frappe en demi-volée dans la surface. Il a ainsi dépassé Michel Platini au classement historique des buteurs de la Juve (106 contre 104), imitant même l'une de ses célébrations dans la foulée.

Dybala, taille patron

Malgré de nombreux efforts afin de mettre le second but, c'est finalement le Zenit qui a égalisé, bénéficiant d'un but contre son camp de Bonucci, sur une tête contrée (26e). Pas rassurés, les Turinois ont tout de même obtenu un penalty après une faute sur Chiesa. Dybala s'y est repris à deux fois avant de le transformer, les défenseurs du Zenit étant entrés dans la surface sur la première tentative (58e). Chiesa a ensuite enfoncé le clou sur un superbe travail technique et une frappe géniale entre les jambes de Kritsyuk (74e).

Toujours aussi lumineux, Dybala a aussi délivré une passe sublime à Alvaro Morata en fin de match, une occasion transformée par l'Espagnol (82e). Azmoun a réduit l'écart en toute fin de rencontre. Le Zenit a perdu énormément de chances de se qualifier après cette défaite, tandis que la Juve a assuré sa place pour les 8èmes de finales en février prochain. Un bol d'air avant de retrouver le championnat, dimanche. Là où l'humeur n'est pas vraiment la même...

