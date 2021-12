La Juve a rempli sa partie du contrat et peut remercier le Zenit. Les Bianconeri terminent en effet à la première place du groupe H grâce à leur courte victoire sur Malmö (1-0) combinée au match nul fou arraché à la dernière seconde par les Russes face à Chelsea (3-3), lors de cette 6e journée mouvementée. Moise Kean (18e) inscrit l'unique but de la rencontre au Juventus Stadium mercredi et son équipe finit avec 15 points contre 13 pour les Blues.

Ad

Malgré l'enjeu de ce dernier match de la phase de groupes, le coach Max Allegri avait choisi de laisser plusieurs cadres au repos et son équipe s'est présentée en 3-5-2 dans le froid glacial de Turin. Elle a cependant tout de suite pris les choses en mains face à des champions de Suède très prudents et regroupés dans leur moitié de terrain. Le piston gauche Alex Sandro a ainsi obtenu un premier corner sur lequel Daniele Rugani a placé une bonne tête captée par Ismael Diawara (2e).

Ligue des champions Écoutes, enquête et document secret sur CR7 : Que risque vraiment la Juve ? IL Y A UN JOUR

Décisif sur 8 des 13 buts du PSG en C1 : "C'est le Mbappé Saint-Germain"

Maîtres du ballon, les Bianconeri ont poussé et Kean a envoyé une puissante frappe de peu à côté (7e). L'ancien du PSG a pourtant profité d'un superbe centre de l'extérieur pied gauche de Federico Bernardeschi venu de la droite pour ouvrir le score de la tête (1-0, 18e). Il a signé son premier but en C1 cette saison et, du haut de ses 21 ans et 283 jours, est devenu le deuxième plus jeune joueur italien à marquer avec la Juve dans la compétition derrière un certain Alessandro Del Piero.

Malmö trop timide

Malgré cette ouverture du score, la Vieille Dame s'est quelque peu relâchée et a laissé son adversaire reprendre son souffle en fin de première période. Les champions de Suède sont pourtant restés trop prudents et n'ont pas su alimenter leur avant-centre Antonio-Mirko Colak qui a cadré sa frappe lointaine sans parvenir à inquiéter Mattia Perin (63e). En face Alvaro Morata avait remplacé Paulo Dybala à la reprise mais c'est encore Kean qui s'est illustré avec un tir croisé bien repoussé par Diawara (66e).

Le portier suédois a encore bien réagi sur une tentative axiale de Bernardeschi alors que Kean a hérité du ballon dans la foulée mais raté le cadre (71e). L'action s'est répétée sur une frappe d'Adrien Rabiot venue de la gauche et détournée par le gardien qui a ensuite déviée la reprise de Kean à bout portant en corner (82e). A cause de ce manque de réalisme offensif, la Juve n'a jamais réussi à faire le break mais elle n'a pas tremblé non plus face à des hommes de Jon Dahl Tomasson définitivement trop timides. Pour la 4e fois de suite, les Bianconeri terminent en tête de leur groupe de C1. Cette année, ils ont tout de même eu plus chaud que les précédentes.

Ligue des champions Décrié, Rabiot conscient qu'il "doit faire plus" à la Juventus HIER À 15:26