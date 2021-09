"Zu stark." Trop fort, en allemand. Le Bayern Munich a roulé sur le Dynamo Kiev à l'Allianz Arena (5-0), deux semaines après avoir surclassé le FC Barcelone au Camp Nou (0-3). Face à Kiev, Lewandowski a de nouveau inscrit un doublé pour mettre les Bavarois à l'abri. Derrière, Leroy Sané et Serge Gnabry se sont régalés au moindre espace laissé par la défense ukrainienne, contrainte de se découvrir au fil du match. Hormis une occasion avant la mi-temps et une belle parade de Manuel Neuer, Kiev n'a jamais vraiment existé car dépassé physiquement, tactiquement et techniquement.

