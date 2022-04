L'exploit de Villarreal ! Ce mercredi soir, le sous-marin jaune s'est offert le scalp du Bayern Munich (1-0), lors des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Dans un stade de la Ceramica en fusion, Arnaut Danjuma a rapidement fait la différence (7e) et les hommes d'Unai Emery ont ensuite réussi à tenir. Le septième de la Liga devra confirmer, mardi soir prochain à 21h, à l'Allianz Arena, pour valider son ticket pour le dernier carré et rejoindre le vainqueur de la double confrontation entre Benfica et Liverpool.

Il a donc fallu attendre les quarts de finale aller pour voir le Bayern chuter, cette saison en Ligue des champions, après sept victoires et un match nul. La faute à une équipe de Villarreal qui lui a posé des problèmes dès le coup d'envoi. Et très rapidement, le club espagnol a donc su faire la différence, grâce au meilleur buteur de son histoire dans la compétition.

Villarreal aurait pu faire le break juste avant la pause

Arnaut Danjuma a parfaitement prolongé un tir de Dani Parejo, en prenant Manuel Neuer à contre-pied (8e, 1-0), pour son sixième but de la saison en C1. Les hommes d'Unai Emery auraient pu accentuer leur avance, mais le but du break inscrit par Francis Coquelin a finalement été annulé pour une position de hors-jeu du Français (41e). Si le second acte a été plutôt à l'avantage des hommes de Julian Nagelsman, ils auraient pu se faire surprendre une troisième fois, mais la frappe de Gerard Moreno est venue s'écraser sur le poteau (53e).

Manuel Neuer battu Crédit: Getty Images

Le Bayern Munich, sans idée dans le premier acte, est parvenu à accélérer le jeu dès le retour des vestiaires, en confisquant également le ballon (62% de possession). Geronimo Rulli a vu 22 tentatives adverses (contre douze frappes pour Villarreal), mais il a dû intervenir seulement sur quatre d'entre elles, devant Robert Lewandowski (59e), Alphonso Davies (66e), Leroy Sané (82e) et Kingsley Coman (90e+1).

La dernière défaite du Bayern à l'extérieur en C1 remontait à septembre 2017

Trop peu pour éviter aux Bavarois de chuter à l'extérieur. Un revers qui met fin à une série record de 22 rencontres sans défaite loin de leurs bases dans la compétition. Le dernier revers en déplacement en C1 du club remontait au mois de septembre 2017, contre le PSG (3-0), entraîné à l'époque par un certain Unai Emery.

Le Bayern a réalisé le même genre de prestation en huitième de finale aller, contre Salzbourg (1-1), avant un retour à sens unique (7-1). L'exploit reste malgré tout de taille pour le sous-marin jaune, mais tout reste donc encore à faire. Et si Villarreal veut accrocher un nouveau gros poisson dans la compétition, après la Juventus Turin, il devra reproduire cette performance dans l'antre de son adversaire. Avec forcément le souvenir de l'épopée, et la demi-finale, de 2006 déjà dans un coin de la tête.

