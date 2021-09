Les débuts rêvés se poursuivent pour Eduardo Camavinga. Buteur pour sa première apparition sous le maillot du Real Madrid dimanche (5-2 contre le Celta Vigo), le milieu français a encore été décisif, mercredi à Giuseppe Meazza, face à l’Inter Milan pour ses premiers pas en Ligue des champions avec les Merengue. Entré en jeu à dix minutes du terme, l'ancien Rennais a délivré une passe dans le bon tempo pour Rodrygo qui a inscrit le seul but de la rencontre (0-1, 89e). Dominateurs, les Nerazzurri ont buté sur un très bon Courtois et peuvent avoir d’immenses regrets avec cette défaite sur le fil.

Dans son 3-5-2 habituel, le champion d’Italie voulait oublier le passé et les deux revers concédés face à son adversaire du soir au même stade de la compétition l’an dernier. Alors, il a rapidement pris le jeu à son compte (14 tirs en première période !). Mais les Intéristes ont manqué de précision dans le dernier geste et sont tombés sur un Courtois inspiré (9e, 19e, 43e et 54e).

Benzema bien contrôlé

La pause a fait du bien aux visiteurs qui ont moins subi dans le second acte. Benzema, si brillant depuis le début de saison en Liga, a bien été contrôlé par la défense italienne. Skriniar a cru sauver le point du nul avec un tacle salvateur pour contrer la frappe de Vinicius bien décalé par l’attaquant français (87e). Mais un dernier mouvement collectif de toute beauté a fait la différence.

D’un ballon piqué délicieux, Valverde a trouvé Camavinga sur la gauche de la surface. En une touche, l’ancien joueur de Rennes a servi Rodrygo dans l’axe dont la reprise croisée du gauche a trompé Handanovic (0-1, 89e). Comme la saison dernière, les Madrilènes s’imposent à Milan. Mais cette fois, l’Inter peut s’appuyer sur le contenu du match pour espérer enfin atteindre les 8es de finale après trois éliminations de rang en phase de poules.

