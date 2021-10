Lille n’y arrive toujours pas. Alors qu’on attendait une réaction, au moins d’orgueil, après la défaite face à Clermont en championnat, les Dogues n’ont pas su se dépêtrer du piège posé par le FC Séville sur la scène européenne. Au terme d’un match à la fois fermé, équilibré et peu emballant, les deux équipes ont partagé les points (0-0). Ce nul ne fait les affaires de personne, sauf celles de Salzburg, qui compte respectivement 4 et 5 points d’avance sur Séville et Lille, grâce à son succès face à Wolfsburg (3-1).

Certains diront que Lille est encore en vie en Ligue des champions, et ils auront raison. Mais toujours est-il que le champion de France en titre va devoir se retrousser les manches lors de la phase retour, alors qu’il devra se déplacer à deux reprises. À la décharge des Dogues, signer un premier succès face à la meilleure défense de Liga n’est pas une mince affaire. Et, comme on pouvait s’y attendre, le club andalou a verrouillé, tout comme Lille, ce qui a donné l’impression d’un face-à-face entre deux équipes craintives qui ont d'abord cherché à ne pas perdre. Au grand dam du spectacle.

Triste soirée à Pierre-Mauroy

Il y a quand même eu quelques frissons à se mettre sous la dent, mais ils furent hélas trop rares pour que la rencontre bascule dans un camp comme dans l’autre. On pense à ce sauvetage sur sa ligne de Tiago Djalo, après une très mauvaise relance d’Adrian Grbic (20e), à ce face-à-face manqué de Renato Sanches, qui a profité d’une mauvaise passe en retrait d’un adversaire (27e), à la parade du gardien lillois sur une frappe enroulée de Lucas Ocampos qui partait très, très bien (29e) voire à la bicyclette du même Ocampos sur un bon centre de Jesus Navas (48e). De maigres lots de consolation dans une soirée peu festive.

Car force est de reconnaître que la prestation offensive des Lillois a encore été très décevante devant un public qui a fini par s'éteindre. Burak Yilmaz s’est autant démené qu’il a manqué de précision dans le dernier geste. Il n’a pas été aidé par Sanches, encore trop juste physiquement, encore moins par Jonathan David, transparent dans ce match. À l’arrivée, le constat est alarmant : la disette européenne se poursuit pour le LOSC, qui n’a plus goûté à la victoire en Ligue des champions depuis 2014 (barrages contre Grasshopper). Ça commence à faire long.

