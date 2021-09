Football

Ligue des champions - Le PSG doit-il être inquiet ? "La progression sous Pochettino n'est toujours pas lisible"

LIGUE DES CHAMPIONS - Franchement secoué par une équipe de Bruges (1-1) entreprenante, le PSG est retombé dans ses travers. Suffisant, brouillon et sans caractère, le club parisien a mal démarré sa campagne. Suffisant pour être inquiet ? Nos journalistes Cyril Morin et Hadrien Hiault dressent l'état des lieux et s'alarment de la progression parisienne sous Mauricio Pochettino.

