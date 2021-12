Un gigantesque couac : ce lundi, après des erreurs manifestes commises lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, l’UEFA a annoncé que le premier tirage était annulé et qu'un nouveau aura donc lieu dès 15h, toujours à Nyon. Une décision historique qui s’imposait cependant après un premier tirage chaotique où près de trois erreurs, notamment lors du tirage au sort de l’Atlético de Madrid, sont venues enrayer complètement le bon déroulé de l’évènement. C’est une grande première dans l’histoire de la compétition et une très mauvaise publicité pour l’UEFA.

C’est par un communiqué que l'instance européenne a officialisé sa décision, une heure et demie après la fin de son premier tirage. "Après un problème technique affectant un logiciel extérieur à nos services qui indique aux officiels quelles équipes peuvent s’affronter, une erreur manifeste a été commise lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions", indique ainsi le texte de l’instance. C’est ainsi que Manchester United, pourtant bien éligible pour défier l’Atlético de Madrid, a été laissé de côté par Michael Heselschwerdt, directeur des compétitions de club de l’UEFA.

Le club colchonero n’avait pas tardé à réagir, affirmant être "en discussion" avec l’instance pour "avoir des explications et trouver une solution" après cette erreur faussant le tirage. La solution a donc été radicale : le tirage est bien nul et tout ce beau monde va se retrouver dès 15h pour un nouvel essai, que l’on espère plus fructueux.

