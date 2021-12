Il ne reste plus qu'une inconnue. Qui va finir à la deuxième place du groupe F derrière Manchester United ? L'Atalanta ou Villarreal dont le duel a été reporté à jeudi en raison de fortes chutes de neige ce mercredi soir à Bergame. Mais sinon, on connait donc les 15 autres équipes qui vont participer aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Comme d'habitude depuis quelques années maintenant, il y a bien sûr du beau monde. Très beau même.

Les quatre derniers champions - Chelsea, le Bayern Munich, Liverpool et le Real Madrid - sont ainsi bien là. Tout comme les quatre demi-finalistes de la dernière édition puisque Manchester City et le PSG ont aussi validé leur billet. Mais si le plateau fait saliver, il y a quand même quelques absents de marque. Le FC Barcelone, quintuple champion d'Europe – la dernière fois en 2015, notamment. Ou encore l'AC Milan.

Burak Yilmaz, buteur lors du match opposant Wolfsbourg à Lille, le 8 décembre 2021 en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Du lourd en perspective pour le PSG

Même sans les Blaugrana et les Rossoneri pour densifier le tout, le PSG et Lille auront en tout cas fort à faire. Deuxième de son groupe, le club parisien connait déjà ses adversaires possibles. Ils ne sont que six puisque Lille enlève une possibilité. Et c'est du lourd. Il y a les cadors, Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid. Mais aussi l'Ajax Amsterdam qui a fait un carton avec son collectif bien rôdé ou encore la Juventus Turin et Manchester United, pas au mieux depuis le début de saison mais qui espèrent se relancer d'ici février.

Premier après un début d'exercice poussif, Lille, seul club du premier chapeau sans palmarès européen, pourrait hériter aussi de gros morceaux, comme Chelsea, l'Inter Milan ou l'Atlético de Madrid même si les Colchoneros impressionnent moins cette saison jusqu'à présent. Mais les Dogues pourraient aussi se retrouver avec un huitième plus abordable. Les champions de France et le PSG vont en tout cas vite être fixés sur leur sort puisque le tirage au sort des huitièmes de finale est prévu ce le lundi 13 décembre. La phase aller est prévue les 15, 16 et 22, 23 février. Le retour est programmé les 8, 9 et 15, 16 mars.

Chapeau 1

Manchester City

Liverpool

Ajax Amsterdam

Real Madrid

Bayern Munich

Manchester United

Lille

Juventus Turin

Chapeau 2

Paris SG

Atlético Madrid

Sporting Portugal

Inter Milan

Benfica

Villarreal ou Atalanta

Salzbourg

Chelsea

