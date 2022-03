Il avait été critiqué après son match aller raté, lors duquel il n'avait pas tenté. En réponse, il est devenu le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions. Non pas que Robert Lewandowski ait une accélération qui dépose les défenseurs sur place. En revanche, aucun attaquant, ni même aucun joueur, de l'histoire de la plus belle des compétitions européennes n'a jamais été plus rapide que lui pour inscrire un triplé après le coup d'envoi.

Le meilleur à son poste

Vingt-deux minutes, voilà ce qu'il a fallu à l'attaquant du Bayern Munich pour planter trois buts et réduire à l'état de cendres les espoirs de Karim Adeyemi et les siens. "Ça fait deux ou trois années qu'il montre vraiment que c'est le meilleur à son poste" a commenté Kingsley Coman après la rencontre. C'était la première fois de l'histoire du RB Salzbourg que le club autrichien accédait aux huitièmes de finale de la C1. Le Polonais leur a montré où ils ont mis les pieds et a largement participé à la claque 7-1 infligée à leurs adversaires du soir.

D'abord un premier pénalty qu'il provoque avec son jeu de corps sur Maximilian Wober. Puis un second que le même défenseur vient lui offrir en le chargeant dans le dos. Et enfin un poil de chance, Lewandowski voit le ballon rebondir sur le poteau et revenir sur lui devant le but vide, après qu'il l'ait chipé au portier autrichien. Certes, son triplé paraît quelque peu "opportuniste" à première vue, mais ces trois réalisations couronnent un match de mort de faim à la pointe de l'attaque.

Meilleur buteur en Allemagne, meilleur buteur en Europe

Dès la deuxième minute, il se signale d'une demi-volée bien sortie de la main droite par Philipp Kohn qui se couche vite. Après quoi il fait tomber la foudre par trois fois, sans s'en satisfaire. Une nouvelle occasion qui s'envole en tribune en fin de première période et encore une frappe, contrée cette fois, au retour des vestiaires, qui vient faire passer un énième frisson dans le stade. Et comme si ce n'était pas suffisant, il faut qu'il y aille de sa passe décisive, d'une talonnade bien sentie pour son Leroy Sané.

Avant cette rencontre, Robert Lewandowski en était déjà à 28 buts en 25 matches de championnat, il en compte désormais douze en huit rencontres de C1. À 33 ans, le meilleur buteur de Bundesliga et de la Ligue des champions semble continuer de se bonifier. Et sa relation avec les offensifs qui l'entourent de se renforcer. Sur le premier pénalty provoqué, on l'a vu très bien servi par Coman, le ballon déposé du talon pour le but Sané l'a été dans un tempo parfait et il a multiplié les relations techniques avec Thomas Muller, comme à son habitude. Lewandowski a tout gagné avec le Bayern mais l'ogre a encore faim.

