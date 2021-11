Liverpool et l'Atlético Madrid se retrouvent, mercredi, à Anfield. "Dans le foot il n'y a jamais de revanche", a asséné Diego Simeone, dont l'équipe avait été battue 3-2 chez elle à l'aller le 19 octobre lors d'un match marqué par plusieurs décisions arbitrales cruciales. "Ce qui s'est passé est passé, on doit avancer. Demain (mercredi) sera un autre match et ses conséquences ne seront liées qu'à ce match-là, pas à celui d'il y a deux ans, même s'il reste dans la mémoire des supporters", a-t-il ajouté en référence à la victoire de l'Atlético 3-2 à Anfield, en mars 2020, qui avait éliminé Liverpool, alors tenant du titre, en huitième de finale.

A égalité avec Porto, où il se rendra pour la dernière journée, avec 4 points, loin derrière le leader Liverpool (9 pts) mais loin devant le dernier, l'AC Milan (0 pt), "El Cholo" n'a pas le sentiment que le prochain match sera décisif. "Les trois parties qui nous restent seront déterminantes pour tous. Il y a quatre très grandes équipes et tout est ouvert", a-t-il jugé.

Rien n'est écrit

"On sait que le foot est très changeant, très incertain. On peut être 3e aujourd'hui et premier dans 3 matches, et inversement", a-t-il poursuivi, ajoutant que "rien n'est écrit, chaque équipe devra donner le maximum". Entre deux équipes qui se connaissent très bien, il sait que tout se jouera sur les détails dans une partie d'échecs avec Jürgen Klopp.

"Les entraîneurs ont toujours beaucoup d'influence sur des matches de cette qualité et avec cette rivalité", a-t-il estimé. "Par exemple, à l'aller, le remplacement de (Naby Keita) par Fabinho à la pause a changé la forme de son équipe et le match, après qu'ils ont pris deux buts", a-t-il rappelé. Et s'il respecte Klopp et son travail, Simeone a réitéré qu'il ne serrerait pas la main de son homologue à la fin du match, comme à son habitude. "Je sais que c'est la règle en Angleterre et que ça fait partie du fair-play, mais je n'aime pas l'hypocrisie que cela peut supposer", a-t-il expliqué.

