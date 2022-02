Manchester City a déjà tué tout suspense. Largement favori de son huitième de finale face au Sporting Portugal, le leader de Premier League a, semble-t-il, déjà validé son billet pour les quarts de finale en s’imposant largement sur la pelouse du champion du Portugal en titre (0-5). Après l’ouverture du score précoce de Riyad Mahrez, Bernardo Silva, d’un doublé, Phil Foden et Raheem Sterling ont trouvé la faille pour permettre aux Sky Blues d’aborder sereinement le match retour, le 9 mars prochain.

Les supporters du Sporting ont fini la rencontre comme s’ils avaient gagné, s'égosillant et faisant tourner leurs écharpes pour magnifier une soirée qui, pourtant, a tourné au calvaire pour leur équipe. Cette leçon d’amour pour le maillot est la seule raison de sourire côté portugais, ce mardi soir, après un récital du finaliste de la dernière édition de la C1. Car pour leur retour en huitième de finale 13 ans après, les Leones, malgré un début de match plein d’enthousiasme, ont rapidement été douchés.

City, une soirée historique

Sur une des nombreuses actions collectives de grande classe de la soirée des joueurs de Pep Guardiola, Riyad Mahrez, dont le but a d’abord été refusé pour un hors-jeu, a vu le VAR lui accorder l’ouverture du score (0-1, 9e). Très vite, les partenaires de Pablo Sarabia se sont heurtés à la maîtrise collective des Cityzens, et ont encaissé une volée sublime et surpuissante de Bernardo Silva sur un corner (0-2, 17e). L’équipe de Ruben Amorim a ensuite continué de s’enfoncer, incapable d’inquiéter Ederson, tant par maladresse qu’en raison de l’investissement exemplaire des Mancuniens en défense.

Avec 0 frappe cadrée au coup de sifflet final, le Sporting n’a jamais eu l’occasion de se relancer, et vu Phil Foden profiter d’un bon travail de Mahrez côté droit pour marquer à son tour, à bout portant (0-3, 32e). Puis juste avant la pause, Silva y est allé de son doublé sur une offrande de Sterling (0-4, 44e). Si Pep Guardiola a, étrangement, passé le premier acte devant son banc à houspiller ses joueurs, il a vu sa formation écrire l’histoire de la C1, en devenant la première équipe visiteuse à mener d’autant à la pause lors d’un match de la phase à élimination directe.

Cela n’a pas eu de quoi calmer les ardeurs offensives de la formation anglaise. Silva, formé à Benfica, a cru s’offrir un triplé face au rival lisboète (50e), mais son but a été refusé par le VAR. C’est finalement Raheem Sterling, d’une frappe splendide dans la lucarne droite d’Adan, qui a clôt la marque (0-5, 58e). Ensuite, les Mancuniens ont pu gérer jusqu’au coup de sifflet final et préparer leur affrontement face à Tottenham ce week-end. Déjà étrillé par le Bayern en 2009 (12-1 au cumulé), le Sporting tentera de limiter la casse au match retour.

