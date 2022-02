Jack Grealish et Gabriel Jesus, blessés, vont manquer le huitième de finale aller de la Ligue des Champions de Manchester City contre le Sporting Portugal mardi. "Il va mieux mais, pour demain (mardi, NDLR), il n'est pas disponible", a indiqué Pep Guardiola au sujet de Grealish, déjà forfait contre Norwich, samedi, touché à un tibia. Le Catalan a également confirmé que le Brésilien Gabriel Jesus, revenu de la sélection avec un souci musculaire, ne serait pas non plus dans le groupe.

