Pour affronter une armée entière, mieux vaut sortir l'artillerie lourde. Conscient de lourde tâche qui attend les siens, mardi, face à Manchester City, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino compte bien utiliser ses meilleures armes. Si Kylian Mbappé et Neymar sont certains de démarrer en attaque, un flou persiste sur la présence (ou non) de Lionel Messi, touché au genou et absent depuis le match face à l'OL.

Navas encore titulaire ?

Selon L'Equipe, le sextuple Ballon d'Or va toutefois bien faire son grand retour face aux Citizens. En tant que titulaire ? Possible, d'après le quotidien, d'autant qu'il était présent ce lundi à l'entraînement parisien. S'il venait à être trop juste, c'est Julian Draxler qui serait aligné au coup d'envoi dans le trio offensif. Au milieu, Gueye et Herrera semblent intouchables. Pour la dernière place, c'est une course à trois entre Paredes, Wijnaldum... et Verratti, qui ne devrait toutefois pas démarrer la rencontre.

Gestion du cas Messi : "Pochettino s'est mis dans de sales draps"

Enfin, côté défense, la charnière centrale devrait être composée par le duo Marquinhos-Kimpembe. Dans les couloirs, Achraf Hakimi sera bien évidemment titularisé par Pochettino, pendant que Nuno Mendes est annoncé titulaire de l'autre côté. Ultime dilemme pour le coach parisien : Navas ou Donnarumma dans les buts ? La tendance penche actuellement pour le premier selon la presse.

La probable compo du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Paredes (ou Wijnaldum), Gueye - Messi (ou Draxler), Mbappé, Neymar

