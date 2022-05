Liverpool s'est fait peur. Mais comme souvent, Liverpool s'en est sorti. Menés de deux buts par Villarreal à la mi-temps, mardi soir, les Reds ont finalement tout renversé en deuxième (2-3) pour venir décrocher une troisième qualification en finale de Ligue des champions lors des cinq dernières années . Maintenant, ils n'ont plus qu'à attendre leur adversaire, qui sera connu après le deuxième round entre le Real Madrid et Manchester City ce mercredi. A l'aller, les Citizens s'étaient imposés au terme d'un match fou (4-3).

Interrogé concernant sa préférence pour la finale, Mohamed Salah, lui, penche plutôt pour les Merengues. "Je veux jouer contre le Real Madrid, je dois être honnête, a-t-il reconnu au micro de BT Sport. City est une équipe vraiment difficile, on les a joués quelques fois cette saison. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je dirais le Real Madrid. Parce qu’on a perdu contre eux en finale, donc j’espère jouer à nouveau contre eux et qu'on va gagner."

En 2018, Liverpool s'était incliné face au Real Madrid de Zinedine Zidane (3-1) du côté de Kiev. L'heure de la revanche a-t-il sonné ?

