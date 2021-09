Le Paris Saint-Germain va enfin pouvoir aligner son trio de rêve. Mais toujours pas son équipe-type. Absents lors de la précédente journée de Ligue 1 face à Clermont, Lionel Messi et Neymar figurent bel et bien dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour affronter Bruges, ce mercredi soir (21h00) pour l'entrée en lice du club de la capitale en Ligue des champions. Tout comme Kylian Mbappé. Ces trois-là pourraient donc être alignés pour la première fois de la saison. Lors de sa seule et unique apparition avec le maillot parisien jusqu'ici, à Reims la star argentine avait remplacé Neymar.

En revanche, le technicien parisien devra faire sans Marco Verratti, touché au genou lors du rendez-vous international, avec l'Italie. Le milieu de terrain ne figure pas dans le groupe. Presnel Kimpembe, sorti par précaution samedi dernier, est opérationnel. Mauro Icardi sera également du voyage. Les recrues Gianluigui Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum figurent aussi dans le groupe, au contraire de Sergio Ramos, toujours blessé.

