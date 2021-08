L’AS Monaco a fait un grand pas vers les barrages de la Ligue des champions en s’imposant 2 buts à 0 sur la pelouse du Sparta Prague , ce mardi, lors du match aller du troisième tour préliminaire.

"Après le but d'Aurélien, il y a eu des cris. Immédiatement, il a compris. Ce n'était pas le seul. Il est allé voir le banc et s'est plaint, a raconté après le match Ruben Aguilar, qui était aux premières loges. On était tous solidaires. Ces choses nous touchent tous. Elles n'ont rien à faire dans le sport et dans la société", s’est indigné le défenseur monégasque, qui, après quelques secondes d’interruption et d’intenses discussions avec l’arbitre, a vu la partie reprendre. Un match marqué par les cris racistes lancés à l’encontre de l’auteur de l’ouverture du score, Aurélien Tchouaméni , qui a logiquement provoqué la colère des Monégasques., a raconté après le match Ruben Aguilar, qui était aux premières loges., s’est indigné le défenseur monégasque, qui, après quelques secondes d’interruption et d’intenses discussions avec l’arbitre, a vu la partie reprendre.

Ligue des champions Une belle entrée en matière et déjà une option pour l'ASM IL Y A 5 HEURES

On a tous besoin de respect. J'espère que cela ne se reproduira pas. L'atmosphère était lourde à la mi-temps.

Une frustration partagée aussi par Niko Kovac, l’entraîneur de Monaco : "On a gagné ce match mais le plus important s'est passé juste après notre premier but. Et aussi à la fin du match ! Nous sommes tous très tristes et dégoûtés que cela continue au XXIe siècle. Mais un terrain de football fait partie du monde. Il peut donc y avoir ce type d'attitudes qui doivent arrêter", a regretté l’ancien entraîneur du Bayern.

Le technicien de la Principauté a eu un rôle primordial pour remobiliser son équipe, choquée par cette attitude, entre la première et la seconde période. "On a parlé à la mi-temps avec l'entraîneur du Sparta et l'arbitre, a raconté Kovac. J'ai dit à l'entraîneur qu'il n'était pas responsable. Mais on a tous besoin de respect. J'espère que cela ne se reproduira pas. L'atmosphère était lourde à la mi-temps. Je devais calmer les esprits", a indiqué le Croate, qui a donc remobilisé ses joueurs de la manière la plus sensée.

"Le coach nous a dit que la meilleure façon de répondre était sur le terrain, comme on l'a fait. Ses mots ont pesé. On est resté solidaires. On s'est tous poussé vers le haut", a ainsi expliqué Aguilar. Lui et ses coéquipiers ont en effet rapidement doublé la mise, par Kevin Volland, à la 59e minute, étouffant leurs adversaires en faisant à nouveau parler leur puissance au milieu de terrain, où Tchouameni et son indispensable binôme Youssouf Fofana se sont mis en évidence. "Arrêter un match, c'est compliqué. On faisait une bonne prestation. On a souhaité continuer et rendre fier Aurélien qui a activé le mode ‘machine’ pour leur répondre de la meilleure de façon", a ainsi analysé l’international français.

Qui a été rejoint par son entraîneur, heureux d'avoir été écouté par ses troupes : "Je suis très fier de mes joueurs parce qu'on a montré une bonne réaction. Certains d'entre eux sont très en colère. Je leur ai dit que je comprenais leur désarroi, mais qu'on était ici pour jouer au football. Je sais que ça fait mal, que c'est très difficile d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Mais on a continué. On a gagné le match. On a aussi gagné contre le racisme. C'est le message le plus important de cette soirée". Et les Monégasques comptent bien en rajouter une couche mardi prochain (20h), à Louis-II.

Ligue des champions Cris racistes à Prague ? Les Monégasques ont demandé à stopper le match IL Y A 5 HEURES